El número de muertos por la campaña de ataques israelíes iniciada hace cerca de tres meses contra el Líbano aumentó este viernes a tres mil 111 y el de heridos a nueve mil 432 , mientras continúa la violencia pese al cese de hostilidades acordado entre ambos países.

Según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, desde el estallido del conflicto el pasado 2 de marzo han muerto tres mil 111 personas y otras nueve mil 432 han resultado heridas en diferentes partes del país.

Mientras tanto, continúan los bombardeos contra el sur del país, donde desde anoche perdieron la vida al menos seis paramédicos en dos ataques israelíes, uno de ellos dirigido de forma deliberada contra un centro de ambulancias.

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La semana pasada, el Líbano e Israel acordaron extender el alto el fuego por 45 días más y se comprometieron a llevar a cabo tanto una reunión de carácter militar como una de aspectos políticos en las próximas semanas, con la intención de avanzar hacia una solución a largo plazo.

Nuevos ataques contra 2 aldeas del Líbano matan a 10 personas, incluidos paramédicos y una niña

Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos contra el sur de Líbano y mató a 10 personas, entre ellas seis paramédicos y una niña siria, informó el Ministerio de Salud libanés, en el más reciente episodio de ataques entre ambos bandos que no se han detenido pese al alto el fuego mediado por Estados Unidos en la guerra entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbolá.

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El primer ataque israelí alcanzó la aldea de Hanouiyeh y mató a cuatro paramédicos que trabajaban para la Asociación de Salud Islámica de Hezbolá, además de herir a otras dos personas, entre ellas, otro paramédico, indicó el ministerio.

Otro ataque, ocurrido el viernes por la mañana contra la aldea de Deir Qanoun al Nahr , en la provincia costera de Tiro, provocó la muerte de seis personas, entre ellas una niña siria y dos socorristas de la Asociación de Scouts Al-Rissala, un grupo de paramédicos afiliado al movimiento Amal, aliado de Hezbolá, señaló el ministerio. Otras seis personas resultaron heridas, incluidos tres paramédicos y una mujer siria.

El Ministerio de Salud afirmó que los dos ataques "violaron" el derecho internacional.

La Organización Mundial de la Salud informó el jueves que se han confirmado 1 69 ataques contra trabajadores e instalaciones sanitarias en Líbano con un saldo de 116 muertos desde que comenzó la más reciente guerra entre Israel y Hezbolá.

JM