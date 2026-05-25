Ante críticas internas, Trump insiste: Irán nunca tendrá un arma nuclear

En medio de las críticas internas contra el acuerdo que Washington y Teherán estarían a punto de firmar, este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán nunca podrá tener un arma nuclear.

Las negociaciones entre ambas partes para poner fin al conflicto continúan, aunque el probable acuerdo ha suscitado recelos incluso dentro del partido republicano por la posibilidad de que no incluya el programa atómico.

Trump declaró que Irán no tendrá un arma nuclear al rendir homenaje a los trece soldados estadounidenses muertos en el conflicto con la República Islámica, durante la ceremonia anual del Día de los Caídos celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington.

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"Estos hombres y mujeres extraordinarios dieron su vida para garantizar que el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo nunca tenga un arma nuclear. Y no la tendrá. Nunca la tendrá, se lo aseguro" , afirmó, acompañado por el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra. La Casa Blanca confía en que pueda cerrarse en los próximos días, aunque Teherán afirmó este lunes que no es inminente.

Según filtraciones a la prensa, el pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior, lo que ha generado críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump.

El Día de los Caídos (Memorial Day) se conmemora el último lunes de mayo en honor a los militares estadounidenses fallecidos en servicio, especialmente en conflictos como las guerras mundiales, Corea, Vietnam, Afganistán e Irak.

Al menos trece soldados estadounidenses murieron en la guerra con Irán, iniciada en febrero pasado tras una ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

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MB

