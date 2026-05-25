Rescatistas del país asiático de Laos libran una batalla contra el tiempo por llegar hasta donde se encuentran siete personas atrapadas en una cueva desde la semana pasada en la región central.

Un grupo de residentes de la provincia de Xaisomboun entró a la cueva en busca de oro el 19 de mayo , pero las fuertes lluvias desataron inundaciones repentinas que bloquearon la salida, según los equipos de rescate de Laos y Tailandia que participan en la operación.

Bounkham Luanglath, quien encabeza la organización Laos' Rescue Volunteer for People, declaró este lunes 25 de mayo del 2026 a The Associated Press que un miembro del grupo logró escapar antes de que la salida quedara bloqueada y alertó a las autoridades . Hasta el momento se desconoce el estado de las siete personas que siguen atrapadas.

Explicó que la cueva es una cámara estrecha que los residentes suelen visitar en busca de yacimientos de oro. Añadió que las autoridades habían advertido en varias ocasiones a los habitantes que no ingresaran en la cueva por motivos de seguridad; sin embargo, muchos aficionados a la búsqueda del metal siguen haciendo esta clase de incursiones peligrosas.

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La emisora estatal Lao National Radio informó que rescatistas tailandeses llegaron el domingo al lugar. Desde entonces, equipos de buzos han comenzado a avanzar por secciones inundadas de la cueva hacia donde se cree que el grupo podría estar atrapado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Laos se negó a comentar la situación. El país del sudeste asiático es un Estado comunista de partido único, sin oposición organizada, y el gobierno suele mantener un estricto control sobre la información.

¿Qué dijeron los rescatistas sobre la situación en la cueva inundada de Laos?

De acuerdo con The Guardian, las condiciones al interior de la caverna han complicado severamente las labores de rescate , convirtiendo la misión en una carrera contra el tiempo.

Jakkrit Taengtang, un técnico de rescate tailandés que participa en el operativo, señaló que "la cueva es extremadamente estrecha y el nivel del agua sigue subiendo porque la lluvia afuera no ha cesado".

Por su parte, Kengkard Bongkawong, jefe de operaciones del grupo voluntario Metta Tham Rescue, explicó que el principal obstáculo es la falta de espacio, detallando que "la ruta no es complicada, pero el problema es el espacio; es tan estrecho que tenemos que arrastrarnos e inclinarnos para pasar, y además las rocas son muy afiladas".

JM