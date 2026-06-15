Lunes, 15 de Junio 2026

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Trump revela si EU le PAGARÁ 300 millones de dólares a Irán como parte de su acuerdo

La versión sobre un posible pago surgió en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán, y ahora todos se preguntan si es cierto

Por: EFE

Donald Trump recurrió a su red social para hacer una aclaración importante sobre Irán. EFE/L. Marin

Donald Trump recurrió a su red social para hacer una aclaración importante sobre Irán. EFE/L. Marin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes 15 de junio del 2026 que su Gobierno haya acordado pagar 300 millones de dólares a Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral y aseguró que esa información forma parte de una campaña de "noticias falsas".

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El mandatario, por medio de su cuenta de Truth Social, rechazó las versiones difundidas por medios iraníes sobre las negociaciones.

Trump rechazó que el acuerdo que estaría por firmar con la República Islámica incluye un pago de 300 millones de dólares.

La versión sobre un posible pago surgió en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán, que incluyen discusiones sobre el alivio de sanciones y el acceso de Irán a activos congelados en el extranjero.

El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer en las próximas 24 o 48 horas, informó este lunes un alto funcionario de la Administración de Trump.

Según la misma fuente, las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento comenzarán a finales de esta semana, mientras que la firma oficial está prevista para el viernes en Suiza.

JM

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