Se estrella un bombardero estadounidense B-52 en California

Un bombardero estratégico B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de EU se estrelló este lunes poco después de despegar de la Base Aérea Edwards, en el estado de California, provocando una intensa movilización de los equipos de emergencia y el inicio de una investigación para determinar las causas del accidente.

Las autoridades militares confirmaron el incidente mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde informaron que la aeronave cayó alrededor de las 11:20 horas locales, pocos minutos después de iniciar su vuelo desde el aeródromo militar.

Hasta el momento, la Fuerza Aérea estadounidense no ha proporcionado información sobre el número de tripulantes que se encontraban a bordo ni ha confirmado si existen víctimas mortales o personas heridas.

Imágenes captadas por testigos en las inmediaciones de la base muestran una densa columna de humo negro elevándose desde la zona del impacto, ubicada en el condado de Kern, a unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles.

Equipos de emergencia acudieron de inmediato

Tras el accidente, personal de rescate y unidades de emergencia fueron desplegados rápidamente en el área para atender la situación y asegurar el perímetro.

EFE

La Base Aérea Edwards señaló que continuará proporcionando información conforme avance la evaluación de los hechos. Mientras tanto, las autoridades militares mantienen restringido el acceso a la zona donde se registró el siniestro.

Como ocurre en este tipo de incidentes, se espera que especialistas en seguridad aérea y personal de la Fuerza Aérea participen en una investigación para determinar si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, problemas operativos o factores externos.

Un símbolo de la aviación militar estadounidense

El B-52 Stratofortress es uno de los aviones militares más emblemáticos de EU y forma parte de su flota estratégica desde la década de 1950.

Diseñado durante la Guerra Fría por la empresa Boeing, este bombardero de largo alcance fue concebido para transportar armamento convencional y nuclear, convirtiéndose en una pieza clave de la estrategia de disuasión estadounidense durante décadas.

A pesar de su antigüedad, el modelo continúa en servicio gracias a diversos programas de modernización que han permitido actualizar sus sistemas de navegación, comunicación y capacidad operativa. Actualmente, los B-52 siguen siendo utilizados en misiones de entrenamiento, vigilancia y despliegues estratégicos en distintas regiones del mundo.

Una base clave para las pruebas aéreas

La Base Aérea Edwards es uno de los centros más importantes de pruebas y desarrollo aeronáutico de EU. Ubicada en el desierto de Mojave, esta instalación ha sido escenario de algunos de los proyectos más relevantes de la aviación militar y espacial estadounidense, incluyendo pruebas de aeronaves experimentales y programas de investigación tecnológica.

Debido a su relevancia estratégica, cualquier incidente ocurrido en esta base suele generar una atención especial por parte de las autoridades militares y de la comunidad aeronáutica.

Mientras continúan las labores de evaluación en el lugar del accidente, la Fuerza Aérea mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias que llevaron al desplome del bombardero y determinar el estado de la tripulación involucrada.

TG