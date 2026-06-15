Infancia en peligro: Más de mil millones de niños sufren los efectos de múltiples amenazas climáticas

La crisis climática está dejando de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad cotidiana para millones de niños en todo el planeta. Un nuevo informe de UNICEF advierte que cerca de mil 100 millones de menores de edad, prácticamente la mitad de la población infantil mundial, viven expuestos simultáneamente a múltiples fenómenos climáticos extremos que pueden afectar su salud, educación y condiciones de vida.

El reporte, titulado Children's Climate Risk Report 2026, analiza cómo el aumento de eventos meteorológicos severos está impactando a la infancia en diferentes regiones del mundo . Entre las amenazas identificadas se encuentran las olas de calor, las sequías, los incendios forestales, las tormentas tropicales y diversos tipos de inundaciones, fenómenos que cada vez ocurren con mayor frecuencia e intensidad.

De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, casi todos los niños del planeta enfrentan al menos uno de estos riesgos climáticos, mientras que millones están expuestos a varias amenazas de manera simultánea. Esta combinación de factores incrementa la vulnerabilidad de las comunidades y dificulta el acceso a servicios esenciales como educación, atención médica, agua potable y alimentación.

UNICEF alertó que los menores son uno de los grupos más afectados por el cambio climático debido a que dependen en mayor medida de sistemas e infraestructuras que pueden verse interrumpidos durante desastres naturales. Por ello, la agencia hizo un llamado a los gobiernos para acelerar la reducción de emisiones contaminantes y fortalecer los servicios públicos que permitan proteger a la infancia frente a los efectos de un planeta cada vez más cálido.

Las amenazas climáticas que enfrentan los niños

El informe detalla los lugares y la intensidad de las amenazas climáticas que pueden afectar a la infancia. La combinación de amenazas más extendida es la formada por sequía, calor extremo y olas de calor. Más de 296 millones de niños viven en zonas del mundo expuestas a ellas.

La segunda combinación más frecuente -sequía, calor extremo y tormentas tropicales- afecta a más de 115 millones de niños. En países de Asia como Pakistán, Bangladesh o Myanmar, la infancia debe afrontar más amenazas climáticas simultáneas que en cualquier otro lugar del mundo y, además, de mayor intensidad.

En la región africana del Sahel, más de 4 millones de niños se enfrentan a la triple amenaza de olas de calor, calor extremo y tormentas de arena y polvo. Los países de renta alta tampoco se libran de estos problemas. En Italia, por ejemplo, más de 6 millones de niños están expuestos a olas de calor prolongadas o sequías.

La infancia y la contaminación según UNICEF

El texto analiza también la exposición de la infancia a la contaminación del aire y a la malaria, dos riesgos muy sensibles a los efectos del cambio climático . La contaminación del aire afecta a casi todos los niños del mundo, y en torno a mil millones están expuestos a la malaria.

Según la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, este análisis "puede ayudar a los gobiernos y a los responsables de la toma de decisiones a planificar mejor y a invertir de forma más eficaz". Unicef pide a las autoridades que reduzcan las emisiones y tomen medidas "ambiciosas" para cumplir los compromisos internacionales en esta materia.

Además, reclama que las instalaciones educativas y de salud sean resistentes a los problemas climáticos, que se garantice la seguridad alimentaria de la infancia, que se refuercen los servicios de agua y saneamiento y que los sistemas de alerta temprana sean eficaces.

TG