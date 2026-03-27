La United States Coast Guard informó este viernes que México no ha solicitado su apoyo para localizar dos veleros que zarparon con rumbo a Cuba transportando ayuda humanitaria y cuyo paradero sigue siendo desconocido.

De acuerdo con un comunicado oficial, la institución señaló que fue notificada el jueves por el Centro de Coordinación de Rescate de México sobre la desaparición de ambas embarcaciones. Sin embargo, precisó que, hasta el momento, no se ha pedido la intervención de la Guardia Costera estadounidense en las labores de búsqueda.

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"Nos mantenemos vigilantes y preparados para brindar apoyo en caso de que se solicite. La Armada de México encabeza la respuesta, en coordinación con la Guardia Costera de Cuba", añade el texto.

Embarcaciones desaparecidas partieron de México

Las embarcaciones partieron el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, con ayuda humanitaria rumbo a La Habana, a donde tenían previsto llegar entre el 24 y el 25 de marzo.

Después de que se perdiera el contacto con ambos barcos, el jueves, la Secretaría de Marina (Semar) mexicana activó un plan de búsqueda y rescate para localizar a estas embarcaciones en las que viajan nueve tripulantes de nacionalidad mexicana, cubana, polaca, francesa y estadounidense.

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Los barcos iban cargados con varias toneladas de ayuda humanitaria, que incluían alimentos, medicamentos y paneles solares y otros bienes que buscan aliviar la grave situación de escasez en Cuba, exacerbada por el bloqueo petrolero activado por EU tras la captura y detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

Los dos veleros formaban parte de un convoy de ayuda para la isla, y un tercer buque que lo integra y que zarpó el pasado viernes desde Yucatán llegó sin contratiempos a La Habana el martes.

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NA