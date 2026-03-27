Streamer Clavicular dispara varias veces contra un caimán en Florida | VIDEO

De acuerdo con registros carcelarios de Boward, un conocido influencer fue arrestado en Fort Lauderdale por agresión realizada contra un caimán. ‘Clavicular’, cuyo nombre real es Braden Eric Peters, fue el creador de contenido y streamer responsable de actos de agresión y ahora es custodiado por la policía del condado. Braden Eric Peters es un influencer y streamer de 20 años famoso por crear contenidos de ‘looksmaxxing’, enfocados en la apariencia física y en métodos arriesgados para verse más atractivos.

La policía de Fort Lauderdale informó, en un comunicado emitido este viernes, que la oficina del Sheriff del Condado de Osceola pidió su apoyo para localizar a una persona con una orden de arresto vigente por agresión menor y que poco después los agentes localizaron y detuvieron a Peters.

A Peters se le impuso una ‘retención por otro condado’, solicitada por el condado de Osceola, de acuerdo con los registros carcelarios.

Fue trasladado al centro penitenciario ubicado en Fort Lauderdale, donde se le tomó una fotografía para el archivo, que incluye: estatura del creador de contenido —un metro 85 centímetros— y su peso —77 kilogramos—.

Para que pueda volver a obtener su libertad, se fijó una fianza de mil dólares.

Captan a streamer ‘Clavicular’ disparando a un caimán

Horas antes de su arresto, en redes sociales circuló un video donde ‘Clavicular’ disparaba a un caimán. El video muestra a ‘Clavicular’ de paseo con sus amigos en los Everglades de Florida, parque estadounidense declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El grupo de amigos, que se encontraba abordo de una lancha inflable, se detiene por un momento a observar a un caimán que flotaba en el pantano. Y de manera sorpresiva, el creador de contenido ‘Clavicular’ desenfunda un arma y comienza a disparar contra el caimán.

Esto es considerado un delito grave en el Estado, aunque ‘Clavicular’ aseguró que el caimán ya se encontraba muerto.





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