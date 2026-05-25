De Sásabe a Tucson: La caminata que honra a 8 mil migrantes muertos

Este lunes la 23ª edición d la Caminata del Sendero Migrante —que honra la memoria de más de ocho mil migrantes fallecidos en la frontera entre ambos países en las últimas décadas— dio inicio con docenas de miembros y voluntarios de diversas organizaciones humanitarias en Estados Unidos y México.

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"Cuando iniciamos esta caminata pensamos que si llamábamos suficientemente la atención del público y de los políticos, nos ayudaría a terminar con tantas muertes. Desafortunadamente esto no ha ocurrido y hoy nuevamente estamos aquí", comentó una de las fundadoras de la caminata en una conferencia de prensa en Tucson.

Los organizadores estiman que desde finales de la década de los noventa y hasta la fecha más de ocho mil migrantes, entre ellos menores de edad, han fallecido a lo largo de la frontera desde California hasta Texas.

Sin embargo, subrayan que el desierto de Arizona sigue siendo la ruta más peligrosa, donde un poco más del 50% de estos fallecimientos se han registrado.

Desde el comienzo, el evento se realiza durante la celebración del Día de los Caídos en los Estados Unidos, cuando se recuerda a todos los soldados caídos en su servicio. Durante los siguientes siete días los participantes caminarán un total de 75 millas desde la población fronteriza de Sásabe, en Sonora (México), para terminar el domingo en la ciudad de Tucson.

"Cada paso es una muerte, cada paso es un recordatorio para los olvidados", dijo Lourdes González, una de las participantes y quien dirige un albergue para migrantes en la frontera de Texas.

La caminata inició con una conferencia de prensa en la Iglesia Presbiteriana del Sur de Tucson donde se entregó a cada participante una cruz de color blanco que representa a los migrantes fallecidos, para después viajar a Sásabe, donde inicia el recorrido.

En su mayoría las cruces solo cuentan con un mensaje "desconocido" o "desconocida", ya que sus restos nunca fueron identificados.

Los organizadores temen que bajo las duras medidas implementadas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, cada vez más inmigrantes intenten de forma desesperada cruzar la frontera para reunirse nuevamente con su familia tras enfrentar procesos de deportación.

Por ejemplo, el pasado 11 de mayo seis migrantes fueron encontrados muertos en el interior de un vagón de tren de carga en un patio de ferrocarril de Union Pacific, cerca de la frontera con México, en Laredo, Texas.

Un cuerpo más fue hallado cerca de las líneas del tren ese mismo día en la tarde.

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KR