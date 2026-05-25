Teotihuacán estrena museo y refuerza seguridad para el Mundial 2026

Este lunes la Secretaría de Cultura de México dio a conocer las actividades culturales que formarán parte del denominado “Mundial Social”, organizado en el contexto de la próxima Copa Mundial 2026 de la FIFA. Entre las medidas anunciadas sobresalen la colocación de arcos de seguridad y el refuerzo de vigilancia con más elementos de la Guardia Nacional (GN) en la zona arqueológica de Teotihuacán, escenario de un tiroteo mortal ocurrido hace un mes.

Antonio Huitrón, coordinador nacional de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó a la prensa que se prevé un aumento del 35 % en la llegada de visitantes al sitio arqueológico durante el torneo, por lo que se estima que Teotihuacán será uno de los destinos más concurridos del país en esa temporada.

Pese a la expectativa de mayor afluencia, el funcionario señaló que el número de custodios del INAH permanece sin cambios y continúa integrado por 49 personas, la misma cifra registrada desde el ataque armado en el que falleció una turista canadiense.

"Hay 49 personas de custodia, siguen siendo los mismos 49, recordemos que el personal de custodia es el personal del INAH, éste no se ha incrementado, lo que se ha incrementado son los de la Guardia Nacional", precisó, tras subrayar que se han instalado siete arcos en las cinco puertas de la zona arqueológica.

Nuevo museo

Incluso, consideró este mismo personal para la vigilancia de un nuevo museo de Grandeza Teotihuacana, que abrirá próximamente dentro del complejo arqueológico . Con esta inauguración, Teotihuacán sumará tres espacios museísticos, los otros dos, el de Cultura Teotihuacana y el dedicado a los Murales Teotihuacanos, también fueron restaurados por el Gobierno mexicano.

"En Teotihuacán hemos invertido más de 37 millones de pesos (unos 2,1 millones de dólares) en la rehabilitación integral de accesos, museos de sitio y señalética", señaló.

Por su parte, la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, explicó que este Programa de Acciones del Mundial Social, realizado para turistas nacionales y extranjeros, contó con una inversión superior a los 398 millones de pesos (unos 23 millones de dólares).

La titular de la dependencia aseguró que se ha reforzado la preservación de los bienes culturales mediante la restauración de 46 zonas arqueológicas, así como de 15 museos, entre los que destaca el de Antropología, Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes y también se intervinieron 12 juegos de pelota.

Actividades culturales

También, anunció la próxima celebración de 281 actividades culturales en 11 de las 32 entidades del país organizadas por el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), de éstas 170 estarán concentradas en Ciudad de México, la sede inaugural del Mundial a partir del 4 de junio.

Las actividades por parte del INBAL incluyen 28 exposiciones temporales, 42 presentaciones de artes escénicas, 19 noches de museos, así como rutas por el muralismo mexicano, que incluye experiencias sobre la obra de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena y Roberto Montenegro.

El programa también considera la apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT), que busca difundir la riqueza del arte textil en el país.

El Mundial Social fue anunciado en 2025 por la presidenta, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de hacer de la Copa del Mundo FIFA una oportunidad para mostrar la "herencia cultural" del país, así como dejar un "legado deportivo" durante los 13 partidos que se celebrarán en México del 11 de junio al 5 de julio.

Con 13 de los 104 partidos del torneo, que también tendrá lugar en Canadá (13) y Estados Unidos (78), México estima recibir a más de 5,5 millones de visitantes, según cifras oficiales.

KR