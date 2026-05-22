¿Cuánta agua debes tomar realmente al día?: Los peligros de beber demasiada

Durante la actual temporada de calor que azota a México, la Secretaría de Salud advierte que la regla general de los dos litros diarios no aplica estrictamente para todos. Las necesidades reales de líquidos varían drásticamente según el peso corporal, la edad, el género y el nivel de actividad física de cada individuo.

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En ciudades donde los termómetros alcanzan cifras récord esta semana, los especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomiendan aprender a escuchar al cuerpo. La sensación de sed es el primer y más importante indicador de que el organismo requiere compensar la pérdida de líquidos provocada por la sudoración excesiva.

El peligro oculto de la sobrehidratación

Aunque parezca contradictorio en esta época, tomar demasiada agua en un periodo muy corto desencadena una condición médica grave conocida clínicamente como hiponatremia. Este peligroso trastorno ocurre cuando los niveles de sodio en la sangre disminuyen de forma abrupta, provocando que las células se hinchen y generen una peligrosa presión cerebral.

Los síntomas iniciales de esta intoxicación por agua incluyen náuseas severas, dolor de cabeza punzante, confusión mental y, en casos extremos, convulsiones que requieren hospitalización inmediata. Por ello, los médicos urgenciólogos insisten en que la moderación es tan vital como la propia ingesta de líquidos durante las intensas olas de calor.

Estrategias efectivas para un consumo óptimo

Para mantener un equilibrio hídrico adecuado sin poner en riesgo la salud integral, es fundamental adoptar hábitos de consumo inteligentes a lo largo de toda la jornada. Los expertos en nutrición clínica sugieren distribuir la ingesta de agua desde la mañana hasta la noche, evitando beber grandes cantidades de golpe en pocos minutos.

Existen indicadores físicos muy claros para evaluar diariamente si la cantidad de agua consumida es la correcta para las exigencias actuales de tu organismo:

Color de la orina : Un tono amarillo pálido indica buena hidratación; un color oscuro señala deficiencia.

: Un tono amarillo pálido indica buena hidratación; un color oscuro señala deficiencia. Frecuencia : Acudir al baño cada dos o tres horas es un parámetro de normalidad.

: Acudir al baño cada dos o tres horas es un parámetro de normalidad. Alimentación: Frutas de temporada como la sandía o el pepino aportan un porcentaje significativo de agua.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda constantemente que otras bebidas como infusiones sin azúcar, tés o caldos también suman al requerimiento hídrico diario. Sin embargo, los refrescos azucarados y el alcohol generan un efecto diurético que acelera la deshidratación, siendo totalmente contraproducentes para mitigar la sed en esta calurosa época del año.

Protegerse de las altas temperaturas exige responsabilidad personal y conocimiento básico sobre cómo funciona nuestro metabolismo frente al clima extremo que vivimos. Mantener un termo de agua a la mano y beber pequeños sorbos constantemente es la mejor estrategia preventiva para sobrevivir al calor sin cruzar jamás la peligrosa línea del exceso.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

KR