Ante la ONU, Irán califica ataques como un crimen de guerra y crimen contra la humanidad

Irán denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel contra su territorio representan “un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad”, al señalar que han provocado la muerte de civiles, incluidos cientos de menores.

El embajador iraní ante el organismo internacional, Amir-Saeid Iravani, sostuvo que la ofensiva no puede considerarse únicamente un acto de agresión, sino una violación grave del derecho internacional humanitario.

PUEDES LEER: Consejo interino gobernará Irán tras muerte de Alí Jamenei

De acuerdo con el representante, las fuerzas estadounidenses e israelíes han impactado zonas densamente pobladas en distintas ciudades del país, donde habitan millones de personas, lo que ha dejado cientos de fallecidos y numerosos heridos.

Asimismo, afirmó que uno de los ataques alcanzó una escuela en la ciudad de Minap, en la provincia de Muslim, donde murieron más de 100 niños.

"Ninguna justificación, ninguna acusación, ninguna narrativa de desinformación puede legitimar o excusar este delito y agresión manifiestos", declaró el represente.

El iraní agradeció a China, Pakistán y Rusia por condenar los ataque de EU e Israel y cargó contra "el doble rasero" del resto de países.

"Es lamentable que algunos miembros de este organismo, con un doble rasero flagrante, ignoren el acto de agresión flagrante cometido por los EU e Israel contra Irán y condenen a Irán por ejercer su derecho inherente a la legítima defensa en virtud de la Carta de las Naciones Unidas", aseveró.

YC