EU e Israel van a terminar lo que iniciaron en la Guerra de los 12 días: especialistas

El ataque estadounidense – israelí contra Irán perpetrado la madrugada de este sábado, tiempo de México, es un intento por parte de ambos países de acabar con las intenciones iraníes de desarrollar armas nucleares y la posesión de misiles balísticos, es decir, terminar con las ofensivas militares que iniciaron durante la Guerra de los 12 días (13 al 24 de junio de 2025), señalaron especialistas. Si el régimen iraní es derrocado y, además de destruir el arsenal armamentístico del país islámico, se logra “liberar a la población de un estado totalitario”, ambas naciones, en especial Estados Unidos y Donald Trump, “está escribiendo un nuevo capítulo en la historia”, agregaron.

Ronen Zeidel, experto en Medio Oriente del Centro de Estudios Moshe Dayan, apuntó que Israel y Estados Unidos intentaron entablar negociaciones y diálogo con el gobierno iraní, encabezado por Alí Jamenei –quien fue abatido durante el bombardeo sobre Teherán-. Sin embargo, Irán rechazó detener su programa nuclear, pues descartó que las advertencias estadounidenses fueran reales. “Este gobierno norteamericano no es con gobierno con el que se juega en las negociaciones. Podría pasar con el gobierno de (Joe) Biden, pero no con este gobierno”, dijo.

Aunque en un principio Estados Unidos se deslindó del ataque israelí a Irán en los primeros días de la Guerra del año pasado, el 22 de junio Donald Trump ordenó ataques aéreos sobre importantes sitios nucleares iraníes: Fordo, Isfahan y Natanz. Aunque el presidente estadounidense afirmó que estos lugares habían sufrido daños considerables, que ponían en duda el desarrollo armamentístico de Irán, el régimen islámico aseguró que sus instalaciones no había sufrido afectaciones serias. En ese sentido, Zeidel indicó que el ataque estadounidense – israelí busca acabar con el armamento nuclear, algo que no lograron en junio pasado.

Por su parte, Nadia Cattan, especialista en Medio Oriente, subrayó que esta ofensiva militar en contra de Irán es el “segundo capítulo” de la Guerra de los 12 días.

Afirmó que Estados Unidos tiene la capacidad bélica de acabar con el régimen de Alí Jamenei y con el armamento nuclear, mientras que el conflicto en la región tendrá afectaciones en la economía internacional, el dólar, el petróleo, vuelos internacionales, entre otros.

Señaló que, aunque otros países condenen el ataque, la guerra estará delimitada a la región de Medio Oriente, por lo que Donald Trump tiene la posibilidad de “escribir su nombre en grande en la historia”. Recordó que en 1979, cuando se instauró la República Islámica, la población perdió derechos humanos fundamentales, como libertad de expresión y de elegir a sus gobernantes. Además, periodistas, activistas, personas de la comunidad LGBTQ+, entre otros, han sido encarcelados y torturados, mientras que las mujeres son víctimas de castigos y abusos si no siguen la ley islámica.

“Me parece inspirador que Estados Unidos esté ayudando a esta liberación, claro, si es que ese va a ser el producto final de la guerra. Si solamente va a terminar la guerra con el daño de bases nucleares, entonces nada cambiará para la población iraní […]. Si Irán cuenta con la ayuda de Estados Unidos para la formación de un gobierno que tenga buenas relaciones con países occidentales , que tenga una mente occidente en donde abunde la libertad de expresión y la democracia, entonces, a pesar de que haya muertos en esta guerra, tendremos muchos vencedores” , enfatizó.

YC