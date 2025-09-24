Costa Rica suspende todos los vuelos de sus aeropuertos por falla en un radar

Todos los vuelos desde y hacia Costa Rica fueron suspendidos durante la mañana de este miércoles, tras reportarse un fallo eléctrico en el radar del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José, el más importante del país.

Según informó la Dirección General de Aviación Civil, la falla en el radar se produjo en la madrugada y equipos técnicos trabajan para solucionarlo.

Pese a que Costa Rica cuenta con un segundo aeropuerto internacional en la provincia de Guanacaste, la falla del radar también afecta sus operaciones, lo que hace que todo el espacio aéreo del país esté temporalmente cerrado.

Algunas aerolíneas informaron la situación en sus redes sociales y pidieron a los pasajeros afectados comunicarse para conocer los detalles de las reprogramaciones de los vuelos.

Hasta el momento no se ha informado cuántos vuelos han sido afectados por esta falla.

MV