Viral: Padre llora porque su hijo reprobó matemáticas tras estudiar un año con él (VIDEO)

Hay padres que se toman como un reto personal que sus hijos obtengan las mejores calificaciones, y cuando los pequeños fallan los padres sienten mucha frustración. Así lo demostró un papá, quien al enterarse que su hijo reprobó el examen de matemáticas lloró desconsoladamente.

"Ya no me importa, mis esfuerzos son en vano, ¡Déjenlo luchar solo!"

El video fue grabado en China y se compartió a través de Weibo, una app muy popular en Oriente. Rápidamente el video se viralizó y ha tenido varias reacciones por parte de los internautas.

El video compartido por el medio chino Qilu Evening News a través de Weibo, muestra a un padre llorando porque su hijo reprobó el examen de matemáticas. En el video grabado por la madre del niño, se puede leer que el padre pasó un año completo dándole clases por las tardes y noches a su hijo para que presentara el examen y obtuviera buenos resultados; sin embargo, este esfuerzo no funcionó ya que el niño obtuvo un puntaje de seis sobre 100 puntos.

Mientras el papá llora y muestra su decepción, se puede escuchar a la madre riéndose de la situación. "Ya no me importa, mis esfuerzos son en vano, ¡Déjenlo luchar solo!", dice el padre mientras no puede parar de llorar por la experiencia.

De acuerdo con Qilu Evening News, la madre del niño había dicho que el joven había obtenido buenas calificaciones anteriormente, pero en esta prueba le fue mal. "Los resultados del examen anterior eran de cuarenta, cincuenta, ochenta o noventa y esta vez fue de sólo seis puntos y el padre no pudo aceptarlo. Las calificaciones no son lo principal, lo principal es que papá siente que ha trabajado duro durante tanto tiempo y es un hecho un poco triste que no haya retorno", declaró la mujer.

El video rápidamente se viralizó en la plataforma de Weibo, hasta el momento ya cuenta con 102 millones de vistas, mil 82 "Me Gusta", 137 comentarios y 50 compartidas.

JM