Viral: Intentan linchar a menor por robar bicicleta en manifestación (VIDEO)

Las intenciones de robo de una bicicleta por parte de un menor de edad terminaron en un intento de linchamiento entre testigos en la Plaza de Mayo en la zona de Florencio Varela, en Buenos Aires (Argentina), luego de retener al supuesto ladrón y despojarlo de una de sus pertenencias.

Fue a través de Twitter que las imágenes rápidamente se convirtieron en un tema viral y que abrieron el debate entre usuarios, pues a decir de algunos, pese al actuar del joven, haberle robado también a él no era justificable. “En la Plaza de Mayo agarramos a un chorro que se afanó un bici y le robé las zapatillas. Así se hace en Florencio Varela pa”, describe el usuario Agus (@Exchiquito) en un par de fotografías de los hechos.

En un primer tuit, Agus comparte una fotografía del señalado siendo sometido por policías y civiles, así como una imagen del par de tenis que quitó de sus pies durante el forcejeo. Un día después da a conocer un breve video en el que muestra como entrega el calzado a alguien que supuestamente lo necesitaba: “Paso post-contexto, cuando ya lo agarraron y todo una Mabel me empezó a joder que ''No somos igual que ellos'' y las devuelva. Por lo que aparece un pibe que me dice ''No se la devuelvas, dáselo a alguien que necesite, yo las necesito'' y se las di, suerte pibe desconocido”.

Tras leer algunos comentarios, el usuario lamentó que haya quienes justifiquen a un menor de edad y se muestren en contra de su opinión de castigarlo, pues aseguró que la ley lo tendrá delinquiendo nuevamente en breve en las calles; otros tantos piden que se respete la integridad de los menores aún en estas circunstancias.

En un tuit del usuario @nicomassano se ve un video en el que se muestra al menor de 14 años de edad siendo sujetado por varios sujetos en medio de una multitud que pedía la presencia de policías: “Un hijo de puta le intentó robar la bicicleta a una señora hoy en la manifestación de Plaza de Mayo. Vergüenza”, lamenta.

En estas imágenes se aprecia como el menor señalado de hurtar la bicicleta ya se encuentra descalzo y quien capta las imágenes se dirige entonces hacia el punto de la plaza donde se encontraba la víctima, una mujer que entre lágrimas señala “Me robó la bici el hijo de puta” e indica que aún sigue pagando su medio de traslado, que tras la intervención de varias personas pudo recuperarlo.

Este video concluye con la llegada de varios elementos de la Policía a hacerse cargo de la situación.

Un hijo de puta le intentó robar la bicicleta a una señora hoy en la manifestación de Plaza de Mayo. Vergüenza pic.twitter.com/KNU6QK5S0l — Nico (@nicomassano) April 23, 2022

