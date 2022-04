¡Santas dominadas! Obispo se vuelve viral por su talento con el balón

Además de la vocación religiosa, un obispo de Polonia ha demostrado tener lo necesario para conquistar las canchas, pues un video en TikTok que se ha vuelto viral lo muestra logrando un considerable récord de dominadas de pelota aún con sotana puesta.

Fue el pasado 19 de abril de 2022 que el sacerdote Sebastián Picur compartió en su cuenta de TikTok el sorprendente video en el que un obispo lo acompaña y tras presentar de manera breve la razón del metraje, procede a dejar que el religioso tome un balón de futbol para hacer las conocidas “dominadas”.

Sin dificultad alguna el obispo comienza a jugar con la pelota y cada cinco golpes es insertado un sonido similar al de los videojuegos cuando una hazaña es lograda; intercambiando pies el obispo logra la impresionante cantidad de 50 dominadas, siendo esta última con la que lanza el balón al aire y se reincorpora al lado del sacerdote para compartir un mensaje en el que invitan a los jóvenes a ser parte de la vida religiosa.

La particular exhibición de sus dotes futbolísticos de inmediato generó diversas reacciones en TikTok, principalmente de sorpresa por parte de los internautas que no podían creer el talento que posee para dicha práctica; “Padre ¡El Obispo a la Selección Polaca de futbol!”; “Lo que no se hace para motivar la oración, gran idea” y “El obispo se va a Qatar, escuché”, se leen entre los comentarios.

RG