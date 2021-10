Viral: ¡Increíble hazaña! Desarma a ladrón en segundos y lo somete en Arizona

Un nuevo video está siendo visto por millones en las redes sociales y muestra a un hombre, veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (EU), desarmando a un ladrón que entra a una tienda en cuestión de segundos.

El video es captado por una cámara de seguridad y en él puede observarse cómo tres asaltantes entran una tienda, en una estación de gasolina, con la intención de cometer un atraco. Uno de ellos ingresa con una pistola y apunta al cliente, pero este no se amedrenta y se lanza sobre el sujeto, impidiendo el robo, mientras los otros dos salen corriendo del establecimiento.

Los hechos suceden en el condado de Yuma, en Arizona, el pasado 20 de octubre, según la cadena de televisión ABC15 Arizona. Y el ex marine aseguró que "el instinto se hizo cargo", en declaraciones para la televisión sobre su actuar, mientras destacó que ese tipo de reacciones forman parte de su entrenamiento: "La Infantería de Marina me enseñó a no perder el tiempo".

El hombre derribó al ladrón, lanzó el arma lejos, y esperó que llegara la policía y se hiciera cargo. El video ha sido comentado por miles de personas que celebran la reacción y fortaleza del ex marine para evitar el delito y protegerse ante la amenaza de forma tan rápida.

La policía informó que el detenido es un menor de edad y fue acusado de robo a mano armada y asalto agravado, al tiempo que sigue la búsqueda de sus dos cómplices. También informó que por el suceso no se registraron víctimas.

