Tormenta "Lorenzo" avanza sobre el Atlántico sin representar amenaza

Este martes, la tormenta tropical “Lorenzo” avanza sobre el Atlántico central, sin representar amenaza para zonas costeras, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

Hasta ahora suman 12 ciclones este año en el Atlántico: los huracanes “Erin”, “Gabrielle”, “Humberto” e “Imelda”, y las tormentas “Andrea”, “Barry”, “Chantal”, “Dexter”, “Fernand”, “Jerry”, “Karen” y “Lorenzo”, de las que “Chantal” ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica —NOAA, en inglés— predijo una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

Aquí es donde se ubica HOY la tormenta tropical “Lorenzo”

“Lorenzo” se encontraba a unas 2 mil 140 km al oeste de las islas de Cabo Verde. Con vientos máximos sostenidos de 96.56 km/h, y vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unos 281 km/h del centro.

El sistema se desplaza hacia el noroeste a unos 24.14 km/h por hora, movimiento que se espera continúe durante el día, antes de girar al norte esta noche y luego hacia el noreste entre miércoles y jueves.

Por ahora, los meteorólogos no prevén un cambio significativo en la intensidad de “Lorenzo” en los próximos días, dado que el fenómeno se encuentra en mar abierto y no representa amenaza inmediata para tierra firme.

AO

