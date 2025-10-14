Trump inicia 'fase dos' en Gaza, pero advierte que Hamás aún tiene rehenes fallecidos

Por medio de sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes el inicio oficial de la "fase dos" del plan de paz para Gaza, aunque señaló que el “trabajo no está terminado”, refiriéndose a que Hamás aún no ha entregado a Israel todos los rehenes fallecidos.

"Los veinte rehenes han regresado y se sienten tan bien como se puede esperar. Una gran carga se ha levantado, pero el trabajo no está hecho. ¡Los muertos no se han devuelto, como se prometió! La fase dos empieza ahora mismo", declaró Trump en su red social, Truth Social.

Te puede interesar: Israel entrega 45 cadáveres de palestinos, como parte del acuerdo de alto el fuego

El pasado viernes entró en vigor el alto al fuego y comenzó la primera fase del plan de Trump para la Franja de Gaza , que contemplaba el cese de ataques, la liberación de los veinte rehenes vivos a cambio de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas israelíes.

El acuerdo contemplaba también la entrega de todos los rehenes fallecidos antes de ayer lunes, pero el grupo islamista sólo ha devuelto 4 de los 28 cadáveres que retenía en el enclave palestino, un retraso que ha tensado el acuerdo entre las partes.

La segunda fase del plan abordará la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo árabe.

La ONU dijo este martes que los cruces fronterizos de Israel a Gaza están hoy cerrados y pidió al Gobierno del Estado hebreo y a Hamás respetar los acuerdos establecidos en el alto el fuego para poder escalar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave.

El organismo también pidió hoy la entrada sostenida de combustible y gas, garantías de seguridad para los convoyes, la restauración de la infraestructura básica, la protección del personal humanitario, la facilitación del acceso de las ONG y la rápida inyección de fondos para apoyar operaciones humanitarias.

Según Reuters, Israel ha notificado a la ONU que solo permitirá la entrada en Gaza de 300 camiones, la mitad de la cifra acordada , a partir de este miércoles, y no permitirá la entrada de gas de cocina o combustible salvo para infraestructuras humanitarias, al considerar que Hamás "ha violado el acuerdo sobre la entrega de cadáveres de rehenes".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP