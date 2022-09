Viral: Adolescente destruye el departamento de su madre; ¿Cuál fue la verdadera razón?

Recientemente se popularizó en TikTok un video donde se aprecia el interior de un hogar con los muebles de cabeza, espejos rotos, electrodomésticos arruinados y objetos personales regados por el piso.

Al mismo tiempo, se escucha la voz de la mujer que graba la catástrofe: son, principalmente, sollozos, pero también emite algunas palabras en inglés y expresa su aflicción al ver su laptop hecha pedazos, la cual "necesitaba para poder hacer su trabajo".

Las respuestas no se hicieron esperar."Yo lo interno inmediatamente en una correccional, eso es demasiado"; "necesita un poco de old fashion education", y "se va directo al DIF" son algunos de los comentarios que le dejaron los tiktokers.

Asimismo, se puede leer comentarios como "muy anticonceptivo el video"; "mi hija tiene 12 años y hoy le quité el celular, está jugando en la terraza con su pelota y sabe que se merecía el castigo, creo que la eduqué bien", y "no sé qué habrá pasado antes, pero me parece que ya no es por un teléfono, este es un problema de ira muy grave", indicaron los internautas sin saber que el origen dle problema no fue el celular.

¿Qué pasó en realidad?

La usuaria que publicó el video, @tannishamckinson, afirma que "un niño de 12 años le hizo esto a su madre porque ella lo castigó quitándole su celular".

Sin embargo, dicha declaración fue descartada luego de que en Twitter la usuaria @_sjae publicara un video en el que una mujer afirma ser la persona a quien le ocurrió la tragedia. Ella aclara que en realidad se trataba de un joven de 15 años que sufre de problemas de salud mental, de modo que el incidente sería producto de su enfermedad.

Además, la mujer explica las razones por las que no se ha atrevido a castigarlo. "Apesta tener que hacer un video para probar que este daño contra mi vida es real", declara pues dijo haber sido traicionada por una amiga al difundir el video.

"Esto no es divertido. Mi hijo mide 6 pies —182 centímetros— y pesa 270 libras —122 kilogramos—, por lo que no, no puedo darle una nalgada", señala.

Tras las aclaraciones, otra de sus amigas inició una campaña para recaudar fondos y que la mujer pudiera recuperar algo de lo perdido.

LSPC