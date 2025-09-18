Un trágico accidente ocurrió en el Monte Elbrús, en la región del Cáucaso, Rusia, donde al menos tres personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas tras la ruptura de un cable de teleférico que provocó la caída de varias cabinas.

El percance, registrado el pasado 13 de septiembre, se dio a conocer recientemente cuando se presentaron en un tribunal videos que documentaban lo sucedido. En las imágenes se observa cómo las cabinas comenzaron a balancearse violentamente después de que uno de los cables cediera. Algunas terminaron desplomándose hacia la montaña, mientras que otras quedaron suspendidas en el aire.

De acuerdo con los reportes, los pasajeros viajaban cerca de la estación Mir-Garabashi cuando ocurrió la falla. Ante la situación, algunas personas intentaron levantarse de sus asientos y escalar por el cable para ponerse a salvo; sin embargo, este no soportó el peso y acabaron cayendo.

⚠️ Mueren dos personas en el Monte Elbrus (Rusia) tras descolgarse el telesilla que los transportaba.

En ese momento había casi cuatro decenas de personas en el teleférico. Los equipos de emergencias consiguieron evacuar a casi todos. Se investigan las... https://t.co/nxgM1s3M99 pic.twitter.com/XSEiamONlW— Mustang Comunicación (@MustangComunica) September 13, 2025

Medios locales confirmaron que, como consecuencia del accidente, tres personas fallecieron y más de una decena resultaron lesionadas. Hasta el momento no se ha dado a conocer con precisión el estado de salud de los heridos.

Tras el siniestro, las autoridades rusas detuvieron al director y al ingeniero principal de la empresa encargada de operar el teleférico, acusándolos de negligencia en materia de seguridad.

BB