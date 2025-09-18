Jueves, 18 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Accidente en teleférico de Rusia deja tres muertos tras romperse el cable

Medios locales confirmaron que, como consecuencia del accidente, tres personas fallecieron y más de una decena resultaron lesionadas

Por: El Informador

Tras el siniestro, las autoridades rusas detuvieron al director y al ingeniero principal de la empresa encargada de operar el teleférico, acusándolos de negligencia en materia de seguridad. X/@MustangComunica

Tras el siniestro, las autoridades rusas detuvieron al director y al ingeniero principal de la empresa encargada de operar el teleférico, acusándolos de negligencia en materia de seguridad. X/@MustangComunica

Un trágico accidente ocurrió en el Monte Elbrús, en la región del Cáucaso, Rusia, donde al menos tres personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas tras la ruptura de un cable de teleférico que provocó la caída de varias cabinas.

El percance, registrado el pasado 13 de septiembre, se dio a conocer recientemente cuando se presentaron en un tribunal videos que documentaban lo sucedido. En las imágenes se observa cómo las cabinas comenzaron a balancearse violentamente después de que uno de los cables cediera. Algunas terminaron desplomándose hacia la montaña, mientras que otras quedaron suspendidas en el aire.

LEE: Helicóptero se estrella en Washington

De acuerdo con los reportes, los pasajeros viajaban cerca de la estación Mir-Garabashi cuando ocurrió la falla. Ante la situación, algunas personas intentaron levantarse de sus asientos y escalar por el cable para ponerse a salvo; sin embargo, este no soportó el peso y acabaron cayendo.

     

Medios locales confirmaron que, como consecuencia del accidente, tres personas fallecieron y más de una decena resultaron lesionadas. Hasta el momento no se ha dado a conocer con precisión el estado de salud de los heridos.

Tras el siniestro, las autoridades rusas detuvieron al director y al ingeniero principal de la empresa encargada de operar el teleférico, acusándolos de negligencia en materia de seguridad.

LEE: Las dos profecías de Baba Vanga sobre Donald Trump

BB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones