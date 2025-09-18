Un sismo de magnitud 7.8 se registró el viernes 19 de septiembre (tiempo local, jueves 18 en México), frente a las costas de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), pocos días después de otro fuerte sismo en la misma zona.

El temblor ocurrió a 128 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de diez kilómetros, lo que llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos a emitir una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas.

USGS

No es el primer sismo fuerte de 2025

Fue el pasado 29 de julio cuando un potente terremoto, inicialmente estimado en magnitud 8.0, estremeció también la península de Kamchatka, provocando un tsunami que impactó sus costas. Horas después, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) actualizó la magnitud a 8.8, intensificando la preocupación internacional.

En redes sociales comenzaron a circular impactantes imágenes donde puede verse el mar invadiendo tierra firme en esta remota región situada entre el mar de Ojotsk y el mar de Bering.

La alerta se emitió para la mayoría de los países ubicados en el Anillo de Fuego del Pacífico, entre ellos México, aunque no pasó a mayores.

Según reportes de autoridades de Rusia, no hubo víctimas ni daños considerables debido a ese movimiento telúrico.

*Con información de AFP

