La madrugada este sábado 3 de enero, Venezuela despertó con el sonido de explosiones en distintas zonas de Caracas entre las que se encuentra el aeropuerto de La Carlota, la Escuela de Oficiales de la Guaira y el Aeropuerto Higuerote. Horas más tarde se confirmó que el ataque fue ordenado por el presidente Donald Trump luego de una escalada en el conflicto con el gobierno de Nicolás Maduro.

Tras los ataques y ante la falta de información oficial, en redes sociales comenzó a circular la versión de que Vladimir Padrino López, ministro de la defensa de Venezuela, murió como víctima del operativo, sin embargo, el militar reapareció a través de un video en redes sociales, desmintiendo la noticia, y mandó un mensaje a Estados Unidos.

"La madrugada de hoy, 3 de enero de 2026, el pueblo venezolano ha sido ataque de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos", dijo.

Continuó su mensaje asegurando que ya están levantando la información sobre posibles heridos y muertos y elevó "la más contundente denuncia ante la autoridad internacional" ante las acciones de Estados Unidos.

Concluyó su mensaje asegurando que se activará en todo el espacio geográfico de Venezuela un despliegue masivo de todos los medios terrestres, marítimos y aéreos de la nación.

