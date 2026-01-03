“No pierdo la esperanza”, afirmó el viernes la madre de un adolescente suizo que seguía desaparecido tras el incendio del bar de la estación alpina de Crans-Montana, donde celebraba el Año Nuevo.

El último mensaje que Laetitia Brodard, una suiza del Oeste de Lausana, recibió de su hijo, a las 00:03 horas de la mañana, decía: “Mamá, feliz año, te quiero”.

A las 00:06 horas, “le respondí: ‘te quiero, cariño’”, cuenta la madre. A las 01:28 horas de la madrugada, vio un video que él había enviado a sus amigos, en el que “estaban todos juntos en la mesa celebrando”.

A la 01:30 horas, se produjo la primera llamada a la policía para alertar del incendio. “¿Es la mesa de mi hijo la que se prendió fuego? No lo sé. Pasaron 40 horas. 40 horas en las que nuestros hijos están desaparecidos. Necesitamos saber”, apostilla la mujer ante varios medios, frente al memorial improvisado a pocos metros del bar Le Constellation, que ardió durante la Nochevieja.

El incendio dejó 40 muertos y al menos 119 heridos, en su mayoría jóvenes. “Si nuestros chicos murieron, de acuerdo, pero no pueden darnos noticias dentro de tres o cuatro días. Imaginen que mi Arthur está ahora mismo en un hospital, solo o en cuidados intensivos, porque no fue identificado. Que está intubado y en coma. ¿Cómo vamos a saber que es Arthur Brodard?”, insiste.

Laetitia difundió ampliamente el retrato de su hijo, nacido en febrero de 2009, con rostro juvenil y flequillo castaño.

Uno de los amigos de su hijo, que estaba sentado con él, logró salir del bar. “Tiene el 45% del cuerpo quemado, está en cuidados intensivos en Zúrich”, explica.

Según cuenta, de momento el chico no puede relatar lo ocurrido.

Las autoridades suizas repiten que el proceso de identificación será largo. “Hemos entregado el ADN. Nos pidieron que describiéramos la ropa, pero como se puede ver en los últimos videos, no hay ropa (en los cuerpos calcinados).

Así que solo queda el ADN, y sabemos que eso lleva tiempo. Lo entendemos. Pero hay otros medios: una foto de un dedo del pie, se podrían cotejar las fotos de las extremidades de las personas vivas y sabríamos quién es”, suplica.

Testimonios recogidos en Crans Montana apuntan a un accidente pirotécnico como causa de esta tragedia que ha enlutado a Suiza.

La magnitud del drama se acentuó por una escalera -la única salida del subsuelo donde se desarrollaba la fiesta- en forma de reloj de arena, ancha en los extremos, pero bastante angosta en el medio.

El Universal

Indagan hechos

Hipótesis - Investigadores indicaron el viernes que creen que bengalas que ardían sobre botellas de champaña causaron el fatal incendio en un resort de esquí suizo cuando se acercaron demasiado al techo de un bar abarrotado de personas que celebraban la Nochevieja.

Investigadores indicaron el viernes que creen que bengalas que ardían sobre botellas de champaña causaron el fatal incendio en un resort de esquí suizo cuando se acercaron demasiado al techo de un bar abarrotado de personas que celebraban la Nochevieja. Investigan - Se busca deducir si el material del techo -diseñado para amortiguar el sonido-, cumplía con las regulaciones y si las bengalas, que emiten una corriente de chispas, estaban permitidas para su uso en el bar.

Se busca deducir si el material del techo -diseñado para amortiguar el sonido-, cumplía con las regulaciones y si las bengalas, que emiten una corriente de chispas, estaban permitidas para su uso en el bar. Víctimas - Cuarenta personas murieron y otras 119 resultaron heridas en el incendio que arrasó con el concurrido bar Le Constellation en la estación de esquí de Crans-Montana, según las autoridades.

