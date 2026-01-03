Luego del anuncio de Donald Trump sobre la detención de Nicolás Maduro, tras una operación militar en Venezuela, la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, confirmó la detención del mandatario y pidió a Estados Unidos una prueba de que sigue con vida.

A través de una rueda de prensa transmitida por la televisión venezolana, Rodríguez aseguró que “ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump una prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama”.

Maduro habría sido capturado durante el operativo en compañía de su esposa, Cilia Flores.

La detención fue anunciada por Trump a través de la red social Truth Social, donde aseguró que “la operación fue realizada en conjunto con las fuerzas del orden de Estados Unidos”. El mandatario indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11:00 de la mañana, desde Mar-a-Lago, Florida.

CT