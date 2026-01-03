Nicolás Maduro enfrentará cargos criminales en Estados Unidos

El senador republicano de Utah, Mike Lee, informó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le confirmó la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien habría sido capturado durante la madrugada por personal estadounidense y trasladado fuera de su país junto con su esposa, la primera dama Cilia Flores.

A través de su cuenta de X, Lee aseguró que Marco Rubio le comunicó que Maduro fue arrestado para enfrentar cargos criminales en Estados Unidos. El legislador añadió que los ataques aéreos realizados por fuerzas estadounidenses tuvieron como objetivo “proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”, sin proporcionar más detalles sobre cómo se realizó la operación.

Según Lee, Rubio no visualiza más acciones militares en Venezuela ahora que Maduro se encuentra bajo custodia estadounidense.

La detención de Maduro fue confirmada también en Venezuela a través de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez quien dijo desconocer el paradero del mandatario y pidió al gobierno Estadounidense que le de una prueba de vida.

