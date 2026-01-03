El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el mandatario venezolano Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela, como resultado de una operación militar realizada durante la madrugada de este sábado.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país”.

Trump añadió que ofrecerá más detalles sobre el operativo en una conferencia de prensa programada para las 11:00 horas, tiempo local, en su residencia de Mar-a-Lago.

“Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente”, señaló el mandatario en su publicación.

Hasta el momento, no existe confirmación independiente por parte del gobierno venezolano ni de organismos internacionales sobre la presunta captura del presidente Nicolás Maduro.

Maduro había sido acusado previamente por el gobierno de Donald Trump de presuntamente encabezar una red de narcotráfico. En los últimos meses, dichas acusaciones derivaron en una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, que incluyó acciones militares en aguas internacionales contra embarcaciones que, según autoridades estadounidenses, transportaban drogas con destino a territorio norteamericano.

La detención de Maduro no ha sido confirmada por ningún oficial venezolano.

CT