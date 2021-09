Ven carga ideológica al destacar “bloqueo” o “embargo” en Cuba

Tras el mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el que pidió al gobierno de Estados Unidos (EU) levantar el bloqueo contra Cuba, especialistas consultados por este medio explicaron las discrepancias de posturas y carga ideológica al definir las medidas contra el régimen cubano como un embargo o un bloqueo.

El profesor investigador en Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Eduardo González Velázquez, expuso que hablar de “bloqueo” es una herramienta usada por el gobierno cubano para no abrir mayores espacios de participación democrática ante la amenaza de la intervención extranjera.

“Al final el régimen de la revolución cubana se ha mantenido y hoy gobierna alguien que no es militar y no se apellida Castro. El bloqueo se ha convertido en un arma usada por el gobierno cubano para no abrir mayores espacios a la participación ciudadana con la bandera del intervencionismo”, argumentó.

Arturo López Levy, investigador de la Escuela de Estudios Internacionales de Denver, explicó, en entrevista con la BBC, que usar el término bloqueo le ha permitido a Cuba denunciar que las medidas representan no sólo la violación de su soberanía, sino la violación de la soberanía de otros países.

Por su parte, Jorge Salazar Carrillo, director del Centro de Investigación Económica de la Universidad Internacional de la Florida, consideró que la utilización del término bloqueo es una estrategia propagandística del gobierno cubano para defender su posición.

Para el doctor Jaime Preciado Coronado, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), lo que viven los cubanos sí es un bloqueo económico que durante seis décadas ha afectado principalmente a la población civil.

“Más allá de las diferencias políticas, conflictos económicos o militares, tiene que haber espacios de concertación político-diplomática y no imposiciones unilaterales que marquen el destino de un país”, dijo.

Sobre las críticas por las recientes visitas a México de los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el venezolano Nicolás Maduro, los académicos coincidieron que eran de esperar los cuestionamientos de la oposición.

González Velázquez destacó el papel mexicano en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se llevo a cabo el pasado fin de semana, al poner sobre la mesa la discusión de redefinir los alcances, estructura e intereses de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que no esté totalmente controlada por Estados Unidos.

