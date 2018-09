Unos 100 nicaragüenses piden la renuncia de Ortega

Un centenar de nicaragüenses volvió a pedir hoy la renuncia de su presidente, Daniel Ortega, gritando que no le tienen miedo a la represión que, según ellos, el Gobierno ha ejercido en varias marchas pacíficas, la última el pasado domingo.

"No tenemos miedo, ese es el objetivo, que no nos callen", dijo a Efe Norman Avilés, uno de los manifestantes de esta marcha que tenía previsto dirigirse desde la Universidad Centroamericana hasta la sede de Naciones Unidas pero que al final no se movió por precaución ante el asedio policial.

Ondeando banderas azul y blancas, este centenar de personas gritaba consignas como "A mí no me pagan, yo vine porque quise", "Daniel criminal, se acerca tu final" o "Democracia sí, dictadura no", mientras un grupo de chavalos (jóvenes) pintaban con estos mensajes los autobuses de pasajeros que se detenían.

"Lo que queremos es la salida de este Gobierno que nos tiene reprimido", proclamó Avilés, y añadió que hay miles de desaparecidos, además de los fallecidos, unas cifras que están "indignando a la gente", como la muerte del adolescente Matt Andrés el pasado domingo, durante una marcha.

Este hombre pide también que el Gobierno sea "enjuiciado" por Cortes Internacionales ante "tantos asesinatos" y exige a la Organización de Naciones Unidas a que haga "una intervención en Nicaragua" para poder ayudar a solventar esta situación.

