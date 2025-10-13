Lunes, 13 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Trump y líderes de Egipto, Qatar y Turquía firman fin de la guerra en Gaza

Firmaron este lunes 13 de octubre en la ciudad de Sharm el Sheij, Egipto, el acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza

Por: EFE

El presidente de EU, Donald Trump, y los jefes de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; y de Qatar, Tamim bin Hamad Al Than, levantaron el documento con el plan sobre el fin de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023. EFE / Y. Valat

El presidente de EU, Donald Trump, y los jefes de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; y de Qatar, Tamim bin Hamad Al Than, levantaron el documento con el plan sobre el fin de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023. EFE / Y. Valat

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los jefes de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, firmaron este lunes 13 de octubre en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij el acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

Ante una mesa y con una treintena de líderes mundiales de fondo, los cuatro mandatarios pusieron su sello y levantaron el documento con el plan de Trump sobre el fin de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Rehenes israelíes y prisioneros palestinos son liberados en Gaza

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones