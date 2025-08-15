Trump y Putin concluyen cumbre en Alaska sin acuerdo de paz en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, finalizaron este viernes su cumbre en Alaska con una breve conferencia de prensa conjunta, en la que no se anunciaron avances concretos hacia un acuerdo de paz en Ucrania.

Trump calificó como “extremadamente productivo” el encuentro de más de tres horas que sostuvo con Putin y su comitiva en la base de Elmendorf-Richardson, aunque admitió que “aún no hemos llegado” al objetivo principal.

Según el mandatario estadounidense, se lograron consensos en varios temas, quedando solo unos pocos pendientes. “Algunos no tienen gran relevancia. Uno de ellos probablemente sea el más importante, pero tenemos una buena oportunidad de resolverlo. No hemos llegado todavía, pero contamos con una buena posibilidad de lograrlo”, afirmó Trump, de manera enigmática, en una comparecencia sin espacio para preguntas.

Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, la primera toma de contacto de esta cumbre, comenzó sobre las 11:30 hora local (19.30 GMT).

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que junto a Putin asistieron el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

YC