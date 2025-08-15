Este viernes 15 de agosto de 2025, el peso mexicano amanece favorecido por el retroceso del dólar, mientras que en la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista.

Según especialistas del grupo financiero Monex, los inversores mantienen una expectativa optimista para la reunión entre Trump y Putin este día en Alaska.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre hoy alrededor de 18.72 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.43% u 8 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Mercados accionarios amanecen mixtos

Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, considerando los recientes datos económicos en Estados Unidos y a la espera de la reunión entre Trump y Putin en Alaska , prevista para las próximas horas.

Aunque las ventas minoristas se desaceleraron en Estados Unidos, las expectativas de un recorte de 50 puntos base de la Reserva Federal se han moderado, ante los recientes comentarios de Alberto Musalem, presidente de la Reserva Federal de St. Louis, quien recalcó que existen riesgos actuales tanto para los objetivos de inflación como para los de empleo.

Este es el tipo de cambio del dólar para hoy 15 de agosto de 2025 en México

Banco | Compra | Venta

Banco Azteca | 17.60 | 19.29

BBVA Bancomer | 17.94 | 19.08

Banorte | 17.60 | 19.15

Citibanamex | 18.19 | 19.23

Scotiabank | 17.60 | 19.30

*Con información de SUN

MV