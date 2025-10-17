Trump asegura que Maduro le ofreció 'de todo' para evitar conflictos con EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, le ha ofrecido “de todo” porque no quiere enfrentarse con Estados Unidos.

“Él me ha ofrecido de todo, y tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere tener problemas con Estados Unidos”, declaró Trump ante la prensa en la Casa Blanca al ser cuestionado sobre posibles concesiones de Maduro para negociar con Washington.

De acuerdo con The New York Times, la semana pasada se reveló que Maduro habría ofrecido abrir los proyectos de petróleo y oro a empresas estadounidenses , otorgar contratos preferentes, redirigir hacia Estados Unidos la exportación de crudo y finalizar acuerdos mineros y energéticos con China, Irán y Rusia.

El periódico Miami Herald publicó el jueves que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, habrían ofrecido a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Maduro para preservar la estabilidad política del país.

Estas informaciones se producen mientras Estados Unidos ha protagonizado un inédito despliegue militar en el mar Caribe, donde ha destruido varias embarcaciones que, según Washington, pertenecen al narcotráfico y estaban vinculadas con el Gobierno de Maduro.

Asimismo, Trump anunció esta semana que autorizó a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela y aseguró que estudia la posibilidad de ejecutar ataques contra "el narcotráfico" en tierra tras los bombardeos contra embarcaciones.

Maduro, que rechaza las acusaciones de tener vínculos con el narcotráfico, advirtió el jueves que el mando político y militar del país está "más unido que nunca" para defender a Venezuela de las amenazas de Estados Unidos, al tiempo que su vicepresidenta desmintió las informaciones del Miami Herald.

