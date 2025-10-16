Papa León XIV alerta sobre el uso del hambre como arma y llama a la acción mundial

El Papa León XIV condenó este jueves la utilización del hambre como instrumento de guerra y llamó a los líderes del mundo a asumir su responsabilidad , poniendo atención en las millones de personas que sufren hambre, conflictos y pobreza a nivel global.

En su intervención durante el evento mundial por el Día de la Alimentación, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el pontífice exhortó a la comunidad internacional a no permanecer indiferente, especialmente en un contexto donde los fondos destinados a la ayuda exterior continúan reduciéndose.

El Papa mencionó directamente los conflictos en Ucrania y Gaza, además de Haití, Afganistán, Mali, República Centroafricana, Yemen y Sudán del Sur. Citó datos de la ONU que muestran que alrededor de 673 millones de personas no comen lo suficiente cada día.

"No podemos seguir engañándonos pensando que las consecuencias de nuestros fracasos afectan sólo a aquellos que están ocultos a nuestra vista", afirmó.

"Los rostros hambrientos de tantos que aún sufren, nos desafían y nos invitan a reexaminar nuestros estilos de vida, nuestras prioridades y nuestra forma de vivir en el mundo actual".

"Debemos hacer nuestro su sufrimiento", concluyó en inglés, después de pronunciar la mayor parte de su discurso en español ante líderes mundiales, ministros y embajadores reunidos en la sede de la FAO en Roma para un evento que conmemoró el 80mo aniversario de la agencia de la ONU.

León XIV condenó el uso del hambre como arma de guerra, pero no mencionó ningún conflicto o región específica.

Los grupos humanitarios han denunciado durante mucho tiempo esta práctica, en la que se restringe o desvía la comida o la ayuda durante un conflicto, dejando a civiles inocentes sin alimentos.

Más recientemente, incluso algunos grupos judíos han acusado a Israel de usar el hambre como arma de guerra en Gaza, una afirmación que Israel niega rotundamente.

"En un tiempo en el que la ciencia ha alargado la esperanza de vida, permitir que millones de seres humanos vivan —y mueran— golpeados por el hambre es un fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica", manifestó el papa.

La advertencia de León XIV llega en un momento en que las agencias de ayuda alimentaria de la ONU enfrentan importantes recortes de financiación por parte de sus principales donantes, lo que pone en peligro sus operaciones en países clave y empuja a millones de personas a niveles de hambre alarmantes.

El Programa Mundial de Alimentos, que tradicionalmente era la agencia de Naciones Unidas que más fondos recibía, advirtió en un reporte el miércoles que su financiación "nunca ha estado en tanto peligro", en gran parte por los recortes de gasto del nuevo gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Trump y de otros donantes occidentales destacados.

Advirtió que 13,7 millones de sus beneficiarios de ayuda alimentaria podrían verse abocados a niveles de hambruna extremos a medida que se recortan los fondos. Los países que enfrentan "disrupciones importantes" son Afganistán, Congo, Haití, Somalia, Sudán del Sur y Sudán.

