Trump lanza advertencia a Hamás: 'No tendremos otra opción que entrar y matarlos'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves una sombría advertencia a Hamás tras haber minimizado previamente los actos violentos que se han registrado en Gaza desde que se acordó el alto el fuego entre Palestina e Israel la semana pasada.

A través de su red social Truth Social, Trump advirtió que, si Hamás no detenía los hechos violentos que se han mantenido en Gaza, tendría que intervenir de la misma manera para frenarlos.

“Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que entrar y matarlos. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió Trump.

Te puede interesar: Papa León XIV alerta sobre el uso del hambre como arma y llama a la acción mundial

El presidente republicano no explicó cómo llevará a cabo su amenaza publicada en su plataforma Truth Social, y la Casa Blanca no ha respondido hasta ahora a una solicitud de comentarios en busca de claridad.

Pero Trump también dejó claro que tenía poca paciencia para los asesinatos que Hamás estaba cometiendo contra facciones rivales dentro del devastado territorio.

"Se desarmarán, y si no lo hacen, los desarmaremos, y sucederá rápidamente y quizás violentamente", indicó Trump.

La policía controlada por Hamás mantuvo un alto grado de seguridad pública luego que los milicianos tomaran el poder en Gaza hace 18 años, al tiempo que reprimían la disidencia.

La policía se desvaneció en gran medida en los últimos meses cuando las fuerzas israelíes se apoderaron de grandes áreas de Gaza y atacaron a las fuerzas de seguridad de Hamás con bombardeos.

Poderosas familias locales y bandas armadas, incluidas algunas facciones anti-Hamás respaldadas por Israel, llenaron el vacío.

Muchos son acusados de secuestrar ayuda humanitaria y venderla con fines de lucro, contribuyendo a la crisis de hambre en Gaza.

El plan de alto el fuego presentado por Trump había exigido que todos los rehenes, vivos y muertos, fueran entregados antes de un plazo que expiró el lunes. Pero bajo el acuerdo, si eso no sucedía, Hamás debía compartir información sobre los rehenes fallecidos e intentar entregarlos lo antes posible.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el miércoles que Israel "no hará concesiones" y exigió que Hamás cumpla con los requisitos establecidos en el acuerdo de alto el fuego sobre la devolución de los cadáveres de los rehenes.

El ala armada de Hamás señaló en un comunicado el miércoles que el grupo cumplió con los términos del alto el fuego y entregó los restos de los rehenes a los que tenía acceso.

Estados Unidos anunció la semana pasada que está enviando alrededor de 200 tropas a Israel para ayudar a apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego en Gaza como parte de un equipo que incluye naciones socias y organizaciones no gubernamentales. Pero funcionarios estadounidenses han enfatizado que las fuerzas de Estados Unidos no pondrán un pie en Gaza.

Funcionarios israelíes también se han mostrado molestos por el ritmo de la devolución de los restos de los rehenes muertos que el grupo miliciano había mantenido en cautiverio.

Hamás había acordado devolver 28 cuerpos como parte del acuerdo de alto el fuego, además de 20 rehenes vivos, que fueron liberados a principios de esta semana.

Hamás ha asegurado a Estados Unidos, a través de intermediarios, que está trabajando para devolver a los rehenes muertos, según dos asesores estadounidenses de alto nivel.

Los asesores, que no estaban autorizados a comentar públicamente y hablaron con los periodistas bajo condición de anonimato, dijeron que no creen que Hamás haya violado el acuerdo.

Truth Social/@realDonaldTrump

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP