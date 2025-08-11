Trump pide a Rusia que devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania

Previo a su reunión con el presidente Vladímir Putin e ignorando sus peticiones para un alto el fuego, este lunes, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que quiere que Rusia le devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania.

Durante una conferencia de prensa, el republicano explicó que va a intentar recuperar parte de terreno que Rusia proclamó como suyo.

"Vamos a cambiar las líneas, las líneas de batalla. Rusia ha ocupado una gran parte de Ucrania. Han ocupado algunos territorios muy importantes. Vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania", detalló Trump ante los medios.

Todo esto antes de la reunión que tiene pactada con Putin el 15 de agosto en Alaska con el objetivo de dialogar los posibles términos para el fin del conflicto.

Anteriormente, Trump ya se había inclinado por un "intercambio de territorios para beneficio de ambos" para poder lograr un eventual acuerdo de paz.

En este sentido, pese a que no avanzó demasiados detalles, este lunes reconoció que Moscú ha tomado algunos puntos claves que debe recuperar Kiev , como la frontera marítima entre ambos países.

"Ha tomado gran parte del mar", dijo el neoyorquino. "Mucha gente no sabe que Ucrania tenía mil millas de mar que han desaparecido, excepto una pequeña zona, Odessa. Solo les queda un poco de agua. Así que voy a revisar los parámetros".

Una de las exigencias de Putin para alcanzar la paz es el reconocimiento de Kiev y de la comunidad internacional de los territorios ocupados como rusos: Putin quiere que Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón formen parte de Rusia y que Ucrania deje de reclamarlas.

El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, por su parte, rechaza que un acuerdo con Rusia implique una cesión, al menos formal, de esos territorios ucranianos ocupados.

"Los ucranianos no regalarán su territorio al ocupante", defendió en una publicación en X.

A su juicio, la paz debe ser "real y, sobre todo, duradera" y afirmó que l as decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y "nacen muertas".

Más allá de las peticiones de cada uno, Trump reconoció que no tiene claro cómo se presentará el ruso a la reunión: "Puede que me vaya y diga 'buena suerte', y eso será todo. O puede que diga esto, que esto no se va a resolver", planteó.

El mandatario estadounidense avanzó también que al terminar el encuentro llamará a Zelenski y a otros líderes europeos para explicarles qué "tipo de acuerdo" estaría Putin dispuesto a firmar, pero que no se inmiscuirá en el pacto final, que deberá beneficiar a ambas partes.

