En el zoológico de Leipzig, Alemania, tres crías de tigre siberiano fueron sacrificadas después de que su madre las rechazara y dejara de amamantarlas. La decisión, según informaron las autoridades del parque, se tomó para evitarles un sufrimiento prolongado.

La tigresa Yushka había dado a luz el miércoles y, de acuerdo con el centro, al principio mostró un cuidado ejemplar hacia sus crías. Sin embargo, con el paso de dos días, los cachorros comenzaron a debilitarse cada vez más. Ante el riesgo de que murieran por inanición, el equipo veterinario optó por aplicar la eutanasia.

“El parque asumió una gran responsabilidad para evitarles sufrimiento”, afirmó el veterinario Andreas Bernhard al explicar la medida adoptada. Por su parte, el director del recinto, Jörg Junhold, explicó que este tipo de comportamiento, sin una causa aparente, suele presentarse en hembras primerizas e inexpertas dentro del reino animal.

Los tigres siberianos (también conocidos como tigres del Amur) son los felinos más grandes del planeta. Su hábitat principal se encuentra en el Lejano Oriente ruso y actualmente se consideran una especie en peligro de extinción.

No es la primera vez que un zoológico alemán enfrenta una situación así. En julio, el zoológico de Núremberg sacrificó a doce babuinos debido a la sobrepoblación en su instalación.

