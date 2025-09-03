China mostró este miércoles drones equipados con inteligencia artificial, misiles hipersónicos y aviones de alerta temprana de nueva generación durante el desfile militar celebrado en Pekín por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Durante alrededor de hora y media, el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) exhibió algunos de sus equipos más modernos.

Según la televisión estatal CCTV, entre ellos destacaron drones de combate con sistemas de inteligencia artificial capaces de operar junto a cazas tripulados, nuevos misiles hipersónicos antibuque como el YJ-20 y el YJ-21, y el DF-61, considerado el intercontinental más avanzado tras el DF-41.

También se presentaron sistemas de defensa antimisiles como el HQ-29 y el HQ-20, así como el KJ-600, el primer avión chino de alerta temprana diseñado para operar desde portaaviones.

El desfile incluyó asimismo el tanque Type 99B, con protección activa contra drones, y el lanzacohetes PHL-16, conocido como el 'Himars chino' por su papel en posibles escenarios bélicos en el Estrecho de Taiwán.

Por primera vez desfilaron las nuevas ramas de la Fuerza Armada dedicadas a operaciones en el ciberespacio, el espacio y la guerra de la información, un reflejo de la ampliación de los ámbitos estratégicos de las Fuerzas Armadas chinas.

El presidente chino, Xi Jinping, inauguró el acto en la plaza de Tiananmen acompañado por el ruso Vladímir Putin y el norcoreano Kim Jong-un, dos de los mandatarios más esperados en una tribuna con cerca de una treintena de líderes extranjeros.

En su discurso, Xi afirmó que el pueblo chino "realizó una gran contribución para salvar la civilización humana y defender la paz mundial" y advirtió de que "la humanidad se enfrenta de nuevo a elecciones: la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación".

La exhibición de arsenal se enmarca en unas conmemoraciones en las que Pekín busca reforzar su narrativa sobre la "victoria contra el fascismo" y proyectar su papel en la seguridad internacional, en un contexto de tensiones con Estados Unidos y sus aliados.

El presidente chino camina hacia la tribuna principal escoltado por el presidente ruso Vladimir Putin, el líder norcoreano Kim Jung Un y otros líderes mundiales. EFE/EPA/XINHUA

Putin y Kim Jong Un, presentes

Xi comenzó su breve discurso recordando a las víctimas de la guerra y llamó a erradicar las raíces del conflicto para evitar que la historia se repita.

Pero el mensaje principal de Xi miraba hacia el futuro: Hoy, China es fuerte, no teme a nadie y está lista para asumir un papel de liderazgo en el mundo.

"El pueblo chino es un pueblo que no teme a la violencia, y que es autosuficiente y fuerte", manifestó.

Al mismo tiempo, "nos adheriremos al camino del desarrollo pacífico y trabajaremos de la mano con los pueblos de todos los países para construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad".

Xi y sus invitados, incluidos el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un, llegaron más temprano a la histórica Puerta de Tiananmén para ver el desfile. Xi estrechó la mano de los invitados individualmente sobre una alfombra roja antes de que subieran las escaleras hasta la plataforma de observación con vista a la Plaza de Tiananmén.

Putin y Kim flanquearon a Xi mientras se dirigían a la plataforma. Se detuvieron para estrechar la mano de cinco veteranos de la Segunda Guerra Mundial, algunos con más de 100 años de edad.

Donald Trump acusa de consipiración contra Estados Unidos

Mientras el desfile avanzaba, el presidente estadounidense Donald Trump dijo en redes sociales que la gran pregunta era si Xi reconocería las contribuciones de los estadounidenses que lucharon en la guerra.

"Por favor, dé mis más cálidos saludos a Vladímir Putin y a Kim Jong Un mientras conspiran contra los Estados Unidos de América", añadió Trump.

Xi, en sus comentarios, no mencionó a Estados Unidos por su nombre, pero expresó su gratitud a los países extranjeros que ayudaron a China a resistir la invasión japonesa.

A nivel nacional, la conmemoración del aniversario es una forma de mostrar cuánto ha avanzado China. China fue un frente importante en la guerra, un hecho a menudo pasado por alto en relatos que se centran más en la lucha por Europa y las batallas navales de Estados Unidos en el Pacífico. Una invasión japonesa antes de la guerra y el conflicto en sí mataron a millones de chinos.

El desfile militar es también una demostración de fuerza para aumentar el apoyo al Partido Comunista y su líder, Xi, y una forma de presentarse como una alternativa global en una posguerra dominada por Estados Unidos.

"La revitalización del pueblo chino no puede ser bloqueada, y el noble objetivo del desarrollo pacífico de la civilización humana debe triunfar", dijo Xi al final de su discurso.

Con información de EFE y AP

