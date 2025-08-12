Donald Trump anunció la extensión de la tregua comercial con China por 90 días, retrasando un posible enfrentamiento económico entre las dos potencias y tranquilizando a los mercados. El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para continuar con el acuerdo y aseguró que “todos los demás elementos del pacto permanecerán iguales”. Pekín también confirmó la extensión a través de la agencia oficial Xinhua.

El acuerdo vencía este martes. Si no se renovaba, Estados Unidos podría haber aumentado los impuestos sobre las importaciones chinas, que actualmente se encuentran en un 30%. Como respuesta, China habría impuesto aranceles adicionales a productos estadounidenses. Pero esta pausa les da tiempo para resolver sus diferencias, abriendo la posibilidad de una cumbre más adelante este año entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

Sean Stein, presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-China, destacó que la extensión es “crucial” para dar a ambos Gobiernos el tiempo necesario para negociar un acuerdo que favorezca a las empresas estadounidenses.

Las políticas comerciales de Estados Unidos han trastocado el sistema comercial global al imponer aranceles de dos dígitos a casi todas las importaciones, con una de las economías más proteccionistas del mundo.

Por su parte, China ha utilizado su propio “garrote” comercial, limitando el acceso a recursos clave como los minerales e imanes de tierras raras, esenciales para industrias globales, desde vehículos eléctricos hasta motores a reacción.

En junio pasado, ambos países alcanzaron un primer acuerdo para aliviar tensiones, en el que Estados Unidos se comprometió a retirar algunas restricciones a las exportaciones de chips de computadora y etano, mientras que China acordó facilitar el acceso de empresas estadounidenses a tierras raras.

A pesar de los avances, persisten desacuerdos importantes, como la protección de la propiedad intelectual por parte de China y las políticas industriales de Pekín que favorecen a las empresas chinas, lo que ha generado un enorme déficit comercial con Estados Unidos de 262 mil millones de dólares en el último año.

El futuro de las negociaciones sigue siendo incierto, ya que aún existen diferencias clave entre las dos economías más grandes del mundo, lo que podría influir en la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial definitivo.

Eduardo González, académico del Tec de Monterrey, explicó que la pausa arancelaria representa un respiro para varios países, incluido México. La tregua ocurre en el contexto de la próxima reunión entre Trump y Putin el 15 de agosto. Señaló que este encuentro traerá consecuencias positivas no sólo para la relación con Rusia y Ucrania, sino también para las relaciones comerciales con otros países. Agregó que esta pausa podría marcar el inicio de una disminución de las tensiones arancelarias, especialmente con América Latina.

Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte de la UdeG, explicó que la tregua calmará los mercados y traerá beneficios indirectos para México. Remarcó que mientras menos convulsión haya en los mercados y en el sistema comercial global, mejor será la estabilidad para nuestro país.

A pesar de la ofensiva de Trump, apuntó que países como México y China son clave para el comercio con Estados Unidos, lo que justifica las prórrogas. Con esto, se reduce la incertidumbre y la volatilidad en los mercados, lo cual beneficia a la economía mexicana.

Los efectos a favor

Los especialistas coinciden en que la extensión de la tregua arancelaria contribuye a la estabilidad económica, al reducir la incertidumbre y fomentar la inversión.

Cadenas de suministro: Así se frena la incertidumbre, que había generado retrasos, costos adicionales y disrupciones en los sectores clave, como el electrónico y también el automotriz.

Consumidores: Al evitar el aumento de los aranceles durante los siguientes 90 días, las empresas no se ven obligadas a trasladar esos costos adicionales a los consumidores.

Estabilidad: La pausa entre las dos economías más grandes del mundo ayuda a estabilizar el comercio global y reduce la probabilidad de un choque económico masivo.