Netanyahu rechaza la opción de un acuerdo parcial con Hamás

Durante una entrevista con el canal israelí i24 este martes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo parcial de alto el fuego y liberación de rehenes con Hamás en la Franja de Gaza.

Al ser cuestionado sobre si permitiría que Hamás negociara un pacto de este tipo, Netanyahu respondió que esa alternativa “ya no forma parte” de los planes de Israel.

“Creo que lo hemos dejado atrás. Lo intentamos, hicimos todo tipo de intentos (...), pero solo nos estaban engañando”, declaró.

Pese a ello, aseguró que su Gobierno mantiene como objetivo recuperar a “todos” los rehenes israelíes, vivos o muertos, que permanecen en poder del grupo islamista .

Las palabras de Netanyahu llegan después de que el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, asegurase en un encuentro con periodistas en El Cairo que su país está conversando con Hamás e Israel para revivir la propuesta de alto el fuego del enviado estadounidense para Oriente Medio , Steve Witkoff, con quien el diplomático egipcio aseguró que mantiene "contacto diario".

Esa propuesta incluye una tregua de 60 días en los que el movimiento palestino debe liberar a diez rehenes vivos en Gaza y otros 18 muertos , y un periodo en el que las partes tienen que negociar el final definitivo de la guerra en la Franja, algo a lo que Israel no accede.

En su entrevista con i24, Netanyahu insistió en que Israel no pondrá fin a la guerra hasta que no haya logrado todos sus objetivos, que incluyen la desmilitarización de la Franja de Gaza y la eliminación total de Hamás.

