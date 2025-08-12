Algunos de los 800 miembros de la Guardia Nacional desplegados por el presidente Donald Trump comenzaron a llegar este martes a Washington , intensificando su presencia después de que la Casa Blanca ordenara que las fuerzas federales tomaran el control del departamento de policía de la ciudad y reducir el crimen, en lo que Trump calificó —sin fundamento— como una ciudad sin ley.

Trump mencionó que es una emergencia criminal, pero se refirió a los mismos índices de criminalidad que, según los funcionarios de la ciudad, ya han comenzado a disminuir notablemente. El presidente tiene el derecho legal de tomar tales medidas, hasta cierto punto.

A medida que avanza la semana, aún no está claro cuán visible y agresiva será la presencia federal en Washington, cómo podría desarrollarse, quién será el objetivo y cuánto tiempo podría durar.

El lunes, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijo que el plan recién anunciado por Trump para tomar el control del Departamento de Policía Metropolitana y llamar a la Guardia Nacional no era un paso productivo.

Expuso calmadamente el argumento de que el crimen ha disminuido constantemente y afirmó que el estado de emergencia que el mandatario percibe simplemente no coincide con las cifras.

También afirmó categóricamente que las manos de la ciudad capital están atadas y que su administración tiene pocas opciones más que cumplir.

"Podríamos impugnar", dijo, refiriéndose a la definición de emergencia criminal de Trump, "pero su autoridad es bastante amplia".

Bowser hizo referencia a la "supuesta emergencia" de Trump y concluyó: "Voy a trabajar todos los días para asegurarme de que no sea un desastre total".

Mientras, el mandatario invoca su plan diciendo que "vamos a recuperar nuestra capital", Bowser y el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia (MPD, por sus siglas en inglés) mantienen que el crimen violento en general ha disminuido en Washington a un mínimo de 30 años tras un fuerte aumento en 2023.

Los robos de autos, por ejemplo, cayeron alrededor del 50% en 2024 y han vuelto a bajar este añ o. Sin embargo, más de la mitad de los arrestados son menores de edad, y la extensión de los castigos es un punto de contención para el gobierno del presidente republicano.

Te puede interesar: Trump amplía tregua con China y calma los mercados

Bowser, de tendencia demócrata, pasó gran parte del primer mandato de Trump en el cargo enfrentándose abiertamente con el presidente. Rechazó sus planes iniciales para realizar un desfile militar por las calles y se opuso públicamente cuando el mandatario convocó a una gran cantidad de agencias federales de aplicación de la ley para confrontar a los manifestantes contra la brutalidad policial en el verano de 2020. Más tarde, la alcaldesa hizo que se pintaran las palabras "Black Lives Matter" en grandes letras amarillas en la calle a una cuadra de la Casa Blanca.

Ahora, esa tensa relación entra en un territorio desconocido, ya que Trump ha cumplido con meses de lo que muchos funcionarios de D.C. esperaban en silencio que fueran solo amenazas vacías. El nuevo enfrentamiento ha hecho que Bowser adquiera simpatías incluso entre sus críticos de larga data.

"Es un juego de poder y somos un blanco fácil", dijo Clinique Chapman, directora ejecutiva del D.C. Justice Lab. Chapman, una crítica frecuente de Bowser, a quien acusa de "sobrevigilar a nuestra juventud" con las recientes expansiones del toque de queda juvenil de Washington, dijo que la medida más reciente de Trump "no se trata de crear un D.C. más seguro. Se trata solo de poder".

Bowser sostiene que todo el poder reside en Trump y que su administración puede hacer poco más que cumplir y sacar lo mejor de la situación.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV