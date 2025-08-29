Al menos cinco palestinos murieron este jueves debido al hambre y la desnutrición en la Franja de Gaza, entre ellos dos niños, informó este viernes el Ministerio de Sanidad del enclave, regido por el grupo islamista Hamás.

Ya son 322 gazatíes —incluidos 121 niños— los que han muerto de hambre desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023. La mayoría han fallecido este verano, cuando la escasez de comida en la Franja de Gaza se ha ido agudizando debido al bloqueo casi totalitario a la entrada de alimentos y medicinas por parte de Israel, que controla todos los accesos.

El Ministerio de Sanidad gazatí añadió que se ha registrado la muerte por hambre de 38 adultos y seis niños desde el pasado 22 de agosto, cuando se declaró la existencia de una hambruna en la gobernación de Gaza —en la que se encuentra la ciudad—, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF).

El informe, publicado el pasado viernes por la CIF, indica que un total de 1.6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte —más de medio millón— de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de "crisis alimentaria".

Por ello, la CIF pronosticó la inminente extensión de la declaración de hambruna a otras dos gobernaciones, Deir al Balah y Jan Yunis; de la Franja de Gaza. Para considerar una hambruna es necesario que falten alimentos en al menos uno de cada cinco hogares, lo que resulta en niveles críticamente altos de desnutrición aguda —al menos el 30%— y mortalidad.

Dos mujeres palestinas sobreviven a su duelo de sus familiares asesinados en el hospital de Al Shifa hospital after members of their family were killed in an Israeli airstrike, in Gaza City, Gaza Strip, 29 August 2025. According to the Palestinian Ministry of Health in Gaza, six members of a family were killed on 28 August after an Israeli airstrike hit the west of Jabaliya refugee camp, north of Gaza City. EFE/EPA/MOHAMMED SABER

Una madre palestina carga el cadáver de su niño en el hospital de Al Shifa, en Gaza. EFE / Mohammed Saber

Un hombre solloza frente al cadáver de su hijo asesinado tras el bombardeo israelí; seis miembros de su familia también murieron. EFE / Mohammed Saber

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

