Este miércoles 27 de agosto, el Papa León XIV reaccionó mostrándose profundamente entristecido y envió su pésame y su apoyo espiritual tras el tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, en Estados Unidos, en el que han muerto dos niños y hay 17 heridos.

En un telegrama, firmado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y enviado al arzobispo de la ciudad, Bernard Hebda, se informó de que el papa expresó "su sincero pésame y aseguró su apoyo espiritual a todos los afectados por esta terrible tragedia, en especial a las familias que ahora lloran la perdida de un hijo".

Al mismo tiempo, añade el telegrama, "encomendó las almas de los niños fallecidos al amor de Dios Todopoderoso" y reza "por los heridos y por el personal médico y el clero que los atiende y sus seres queridos".

El Pontífice también envió su bendición a todos los afectados, escuela y comunidades, para que llegue "la paz, la fortaleza y la consolación en el Señor Jesús".

Fueron asesinados dos niños pequeños, de ocho y diez años, en los pupitres donde estaban sentados y otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños, dos de ellos están en estado crítico, según explicó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, en una rueda de prensa.

Los hechos ocurrieron esta mañana, sobre las 08:30 hora local, en la iglesia católica romana de la Anunciación de Minneapolis, en el estado de Minnesota, y las autoridades confirmaron también la muerte del tirador, quien creen que "se quitó la vida en el estacionamiento" de la escuela, ubicado en la parte trasera de la iglesia.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee más: Reportan muertos y heridos tras tiroteo en escuela de Minneapolis

OF