Corte de apelaciones declara ilegales los aranceles de Trump, sin suspenderlos

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó este viernes que el presidente Donald Trump no contaba con la autoridad legal para imponer aranceles a numerosos países, señalando que la mayoría de estas medidas exceden el marco legal. Sin embargo, el fallo mantiene la aplicación de los aranceles por el momento.

De acuerdo con el tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, la política arancelaria permanecerá vigente hasta mediados de octubre, con el objetivo de permitir que el Gobierno de Trump presente una posible apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

El propio presidente anunció que impugnará la decisión a través de un mensaje en Truth Social, donde afirmó: "TODOS LOS ARANCELES SIGUEN EN VIGOR. Hoy, un tribunal de apelación altamente partidista dictaminó incorrectamente que nuestros aranceles debían ser eliminados, pero saben que Estados Unidos prevalecerá al final".

No obstante, el fallo de hoy es el segundo revés judicial para la política arancelaria de Trump y reafirma un fallo previo emitido en mayo por un tribunal especializado en comercio en Nueva York que ya advertía sobre la ilegalidad de los aranceles.

La decisión confirma que Trump "se extralimitó" en su autoridad al usar una ley de 1977, conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), para imponer sus impuestos aduaneros. La ley fue creada para ser usada únicamente en casos de emergencia, según el argumento del fallo.

El fallo involucra los aranceles que Trump había aplicado bajo la ley citada y que incluyen los más polémicos y duros aplicados contra China, Canadá y México. Además, también las tasas que el presidente autorizó para otros países como India este mes.

Las medidas que quedan fuera de los efectos del fallo son las que Trump aplicó sobre vehículos, el acero y otros bienes importados, porque estos fueron utilizados bajo otra ley.

