Macron advierte a Trump que la UE responderá si se aplican aranceles por tasa digital

El presidente francés Emmanuel Macron aseguró este viernes que la Unión Europea, sí “responderá” a Estados Unidos, si su presidente, Donald Trump, cumple con sus amenazas de aplicar aranceles a los Veintisiete por la regulación del mercado digital o por la fiscalidad a las empresas del sector.

Durante una conferencia de prensa junto con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el 25º Consejo de Ministros franco-alemán celebrado en el Fuerte de Tolón, Macron advirtió que la Unión Europea no tendrá flexibilidad ante tal acción.

"En caso de que se apliquen (aranceles), eso será una coacción y los europeos responderán (...). Seremos inflexibles en ese tema y además hay una gran convergencia franco-alemana", declaró el mandatario francés.

Macron alertó que la UE no "se dejará amenazar" en un asunto para el que las competencias están en los parlamentos nacionales y en la Eurocámara.

Merz, por su parte, recordó que la UE ya aceptó "una política de aranceles asimétrica" con Estados Unidos y advirtió de que "no aceptarán represalias contra Europa".

Durante su declaración a la prensa, Macron había asegurado que París y Berlín están "determinados a defender el conjunto de la soberanía digital" de Europa "sean las que sean las últimas declaraciones", en alusión a las recientes amenazas comerciales de Trump.

En ese sentido, los dos mandatarios indicaron que el próximo 18 de noviembre se celebrará en Berlín una cumbre europea sobre el asunto.

Trump amenazó el pasado lunes con imponer aranceles adicionales y limitar sus exportaciones de chips a los países que no eliminen sus tasas digitales, que considera que perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses.

El presidente estadounidense advirtió a "los países con tasas, legislación, normas o regulaciones digitales" de que si no las eliminan impondrá "aranceles adicionales sustanciales" a sus exportaciones a Estados Unidos y establecerá "restricciones a las exportaciones" de la "tecnología y chips" de Estados Unidos.

Trump ya había criticado anteriormente a países que aplican un impuesto a los servicios digitales como Canadá, al que presionó rompiendo el diálogo comercial y que en junio acabó revirtiendo su intención de imponer nuevas tasas a las grandes tecnológicas de Estados Unidos.

