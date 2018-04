Realizan funeral de ex primera dama Barbara Bush

Los servicios funerarios de la ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, iniciaron este sábado en Houston con la presencia de ex presidentes, jefes de Estado y ex primeras damas, entre unos mil 500 asistentes.

El funeral se lleva a cabo en la iglesia episcopal de St. Martin, donde Barbara y el ex presidente estadunidense George H.W. Bush, asistían a los servicios religiosos de manera habitual.

Después del servicio religioso, se tiene previsto que una caravana trasladará el cuerpo de Barbara Bush a unos 170 kilometros al noroeste, hasta el Centro de la Biblioteca Presidencial George Bush, en el campus de la Universidad Texas A & M en College Station, cerca del cual será sepultada en una ceremonia privada.

El ex presidente Bush y su hijo, el también ex mandatario George W. Bush, asistieron al funeral.

Barbara Bush murió el martes pasado a los 92 años. Durante los últimos años había luchado contra una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y una insuficiencia cardíaca congestiva.

Un portavoz de la familia informó que Jeb, hijo de los Bush presentará un elogio público junto al historiador Jon Meacham, quien escribió una biografía del ex mandatario, y con su amiga de toda la vida Susan Baker, esposa del ex secretario de Estado, James A. Baker III.

El ex presidente Bush y su hijo, el también ex mandatario George W. Bush, asistirán al funeral, al igual que los ex presidentes Barack Obama y William Clinton.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se enfrentó con la familia Bush durante las elecciones de 2016, decidió no asistir a los funerales.

Obama y su esposa Michelle; Clinton y su esposa Hillary; y la primera dama Melania Trump también se espera que acudan. Las autoridades prevén que asistan unas mil 500 personas.

Alrededor de las 09:00 hora local, los autobuses turísticos comenzaron a llevar a los asistentes a la Iglesia Episcopal de San Martín; mientras que agentes de la policía de Houston y patrullas estatales custodiaban los alrededores.

El viernes, unas dos mil 500 personas asistieron a la visita pública del ataúd de Barbara Bush. Llegaron temprano a la Segunda Iglesia Bautista y fueron trasladados a San Martín después de las estrictas revisiones de seguridad.

Barack Obama y su esposa Michelle, y la primera dama Melania Trump también se espera que acudan.

Los Bush se mudaron 29 veces durante sus más de siete décadas de matrimonio, pero se establecieron en Houston en 1959, según la Biblioteca Nacional de Primeras Damas. Fue aquí donde Bush comenzó su carrera en la política, siendo electo presidente del Partido Republicano del Condado de Harris en 1962.

Durante sus seis décadas en Houston, la pareja se convirtió en integrante de la comunidad, asistían a teatros, participaban en eventos de caridad y, a través de su fundación "Barbara Bush Houston Literacy Foundation", ayudaron a miles de niños del área para que aprendieran a leer.

Barbara Pierce Bush nació el 8 de junio de 1925, en Nueva York. Conoció a George Bush cuando eran adolescentes y se casaron en enero de 1945.

Como primera dama, Barbara tomó la alfabetización como una causa y lanzó la organización sin ánimo de lucro Barbara Bush Foundation for Family Literacy.

Fue una feroz defensora de su familia, pero también expresó su opinión personal, incluso si era en contra del Partido Republicano o de las posiciones políticas de su esposo.

