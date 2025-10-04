Sábado, 04 de Octubre 2025

Rayo cae en Cuba, mata a tres y deja cuatro heridos

Una tormenta eléctrica en Moa dejó tres decesos y cuatro lesionados en el este de Cuba

Una tormenta eléctrica en Cuba dejó a tres muertos y cuatro heridos graves tras la caída de un rayo. ESPECIAL / UNSPLASH Ezekiel See

Un rayo durante una tormenta eléctrica en Moa, provincia de Holguín, provocó la muerte de tres personas y dejó a otras cuatro lesionadas en Cuba.

Los fallecidos son tres hombres de 34, 36 y 33 años, mientras que los lesionados están en estado grave, precisó la emisora local La Voz del Níquel, citada en la estatal Agencia Cubana de Noticias.

Uno de los heridos contó que “alrededor de las cinco de la tarde se dirigía a su casa en Yamanigüey cuando comenzó a llover, por lo que un grupo de personas se refugió bajo un toldo para resguardarse de la lluvia”.

Agregó que “aproximadamente una hora después impactó un rayo, sintió un escozor y fue arrojado dos metros más allá del lugar donde se encontraba; luego, se arrastró hasta la carretera para pedir ayuda”.

Este tipo de sucesos ocurren más a menudo en los meses de julio y agosto, debido a las tormentas propias del verano. Según un estudio del Instituto de Meteorología de 2020, la media anual es de 54 muertes por impacto de rayos.

De acuerdo a ese registro, entre 1987 y 2017 un total de mil 742 personas murieron alcanzadas por rayos, una cifra que supera ampliamente el número de pérdidas humanas dejadas por huracanes, tornados, eventos de lluvias intensas e inundaciones costeras y otros desastres naturales en la isla.

