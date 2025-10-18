EU alerta sobre posible ruptura del alto el fuego en Gaza por Hamás

Este sábado, Estados Unidos alertó que posee “informes creíbles” sobre un posible ataque de Hamás que violaría de manera inminente el alto el fuego acordado con Israel, dirigido contra la población palestina.

El Departamento de Estado señaló que este ataque contra civiles palestinos representaría una infracción grave del acuerdo y pondría en riesgo los avances alcanzados gracias a la mediación internacional.

“Los países garantes exigen que Hamás cumpla con lo establecido en el alto el fuego”, indicó en un comunicado.

Te puede interesar: Hamas acusa a Israel de violar la tregua hasta 47 veces en ocho días

Además, el Gobierno estadounidense informó a los garantes sobre la amenaza y advirtió que, de concretarse el ataque, adoptará medidas para proteger a la población de Gaza y mantener la tregua firmada el 9 de octubre.

Israel aceptó cesar los bombardeos en la Franja el jueves de la semana pasada, casi dos años después del inicio del conflicto tras los ataques perpetrados por Hamás en el país hebreo, que se saldaron con la muerte de mil 200 personas y 250 secuestrados.

El alto el fuego implicó la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás, así como el cese de las hostilidades, pese a lo que el Gobierno de Hamás en Gaza a cusó hoy a Israel de haber violado 47 veces la tregua.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la "línea amarilla" , pero eso no implica que el alto el fuego no rija tras ella, aunque el Ejército israelí ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona.

También puedes leer: Protestan contra Trump en Estados Unidos

Más de 67 mil personas murieron durante los dos años de bombardeos israelíes en la Franja, un acto que organismos y expertos internacionales calificaron de genocidio.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aseguró que, hasta el pasado miércoles, 190 mil toneladas de ayuda estaban autorizadas por las autoridades israelíes y en trámites para entrar a Gaza.

Sin embargo, los gazatíes aún esperan la apertura del cruce de Rafah, en la frontera con Egipto, al paso de personas, que según la prensa israelí está siendo retrasada por Israel como respuesta a la demora de Hamás en la entrega de los cadáveres de los rehenes que faltan.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP