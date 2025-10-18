Iglesia católica: Este es el lugar en donde el número de católicos más ha aumentado

De acuerdo con datos actualizados por la agencia para las Misiones, FIDES, el número de católicos en el mundo aumentó ligeramente en todos los continentes hasta mil 405 millones 454 mil fieles. No obstante las vocaciones, sobre todo las religiosas, continúan en caída.

Mientras el porcentaje mundial de católicos aumentó con respecto al año precedente alcanzando el 17.8 %, lo que supone un aumento del 0.1 %, la tendencia a la disminución global de las religiosas en 2023 mostró un descenso de 9 mil 805 personas.

En todo el mundo, el incremento más significativo se presentó en el continente africano, con un total de 8 millones 309 mil bautizos más. El resto del mundo se colocó de la siguiente manera: América en segundo lugar con 5 millones 688 mil; Asia en tercero con 954 mil; Europa en cuarto con 740 mil y Oceanía al último con 210 mil.

Del anuario se desprende que continúa la falta de vocaciones, pues el número de seminaristas mayores, diocesanos y religiosos cayó globalmente en mil 986, estableciéndose en 106 mil 495.

Así mismo, aumentó el número de misioneros laicos en el mundo, que son 444 mil 406, con una subida de 31 mil 320 respecto al conteo pasado.

Por último, el número de catequistas en el mundo creció interanualmente un total de 17 mil 384, hasta 2 millones 866 mil 966.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB